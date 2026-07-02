El corte perfecto para preparar la mejor carne desmechada y hacer unos sánguches increíbles

Con los precios de la carne cada vez más altos, encontrar un corte rendidor y económico se volvió una prioridad para muchas familias. Y para aquellos que están con ganas de preparar una buena carne desmechada, estas opciones son las mejores.

La primera de ellas es la chuleta de paleta de cerdo, que aparece como una de las mejores alternativas: gracias a su textura y contenido de grasa, logra un resultado ideal para preparar una carne desmechada tierna y llena de sabor, que pide a gritos un sánguche.

Carne desmechada ideal para unos buenos sánguches.

Este corte proviene de la parte delantera del cerdo, cerca del hombro, una zona que responde muy bien a las cocciones largas. Al cocinarla lentamente, la carne se desprende con facilidad y queda perfecta para rellenar tacos, empanadas, sándwiches o acompañar con puré, arroz o pastas. Además, también puede prepararse a la parrilla, al horno o en estofados, convirtiéndose en una opción muy versátil para cualquier comida.

Otra alternativa de precio similar, uno de los más económicos en la carnicería, es la chuleta de jamón de cerdo, que se obtiene de la parte trasera del animal y ofrece un sabor más intenso gracias a su fina capa de grasa.

Ambos cortes pueden conseguirse por un valor aún menor aprovechando la promoción de comercios de cercanía de Cuenta DNI: se trata de un 20% de descuento de lunes a viernes con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos.

Cómo preparar la mejor carne desmechada

Para obtener una carne bien tierna, lo ideal es cocinar el corte a fuego bajo durante varias horas. Puede hacerse en una olla con caldo, verduras y condimentos o al horno, bien tapada para conservar los jugos. Una vez lista, alcanza con desmenuzarla con dos tenedores y mezclarla con el fondo de cocción para potenciar el sabor.

El resultado es una carne jugosa y muy rendidora, perfecta para preparar distintas recetas sin necesidad de gastar de más.