El corte que se consigue a menos de $10.000 y se puede usar para milanesas, guisos, estofados y más

El precio de la carne sigue siendo una de las principales preocupaciones en el gasto diario y cada vez más personas buscan alternativas que permitan rendir las compras. En ese sentido, hay un corte que, aunque no suele ser el más popular en la cocina cotidiana, se destaca por su versatilidad y buen rendimiento.

Se trata de una pieza que puede adaptarse a múltiples preparaciones, lo que la convierte en un verdadero comodín. Desde milanesas hasta guisos, estofados e incluso opciones más elaboradas como sándwiches desmenuzados.

Cuál es el corte de carne que rinde para todo tipo de recetas

El corte en cuestión es la cuadrada de cerdo, una pieza que proviene de la parte alta del lomo, cerca de las costillas. Se caracteriza por tener una proporción equilibrada entre carne magra y una fina capa de grasa, lo que le aporta jugosidad sin resultar pesada.

Gracias a estas cualidades, la cuadrada de cerdo puede utilizarse en distintas preparaciones:

Para milanesas: cortada en fetas finas, resulta tierna y sabrosa.

En guisos y estofados: mantiene su textura y absorbe bien los sabores.

Al horno: se puede cocinar entera o en trozos, logrando un resultado jugoso.

Desmenuzada: ideal para preparar rellenos de sándwiches o tacos, al estilo "pulled pork".





La cuadrada de cerdo es perfecta para cocciones prolongadas como guisos, estofados o carnes desmenuzadas.

Cómo conseguir cuadrada de cerdo con descuento

Actualmente, el precio promedio del kilo de cuadrada de cerdo ronda los $11.500 en carnicerías de barrio y en grandes supermercados. Sin embargo, existen alternativas para adquirirla a un valor más bajo.

A través de la billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, es posible acceder a un descuento del 20% en carnicerías adheridas. De esta manera, el precio final puede ubicarse en torno a los $9.200 por kilo, dependiendo del comercio.

Este beneficio forma parte de una promoción unificada que incluye carnicerías, granjas, pescaderías y comercios de cercanía. Se encuentra vigente de lunes a viernes y cuenta con un tope de reintegro semanal de $6.000 por persona, alcanzable con compras por un total de $60.000.

El descuento se aplica únicamente en pagos realizados mediante QR o Clave DNI con dinero en cuenta. No se incluyen operaciones con tarjetas, transferencias ni otras billeteras digitales. El reintegro, en tanto, se acredita en la cuenta vinculada dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la compra.