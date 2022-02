Un nene de 12 años se llevó el susto de su vida cuando abrió la tapa del inodoro y se topó con una criatura mirándolo a los ojos desde adentro del vaso sanitario.

Arthur Moon es amante de los animales y se encontraba junto a su familia en el mercado de Birmingham, cuando se dispuso a ir al baño del lugar. En el momento en que abrió el inodoro, nunca se habría imaginado lo que iba a encontrar.

El cangrejo que encontró en el inodoro.

Lejos de asustarse, el adolescente le pidió rápidamente a sus padres devolver al mar el crustáceo. Ellos aceptaron y lo llevaron a su hogar en Coventry. Ahí fue que lo mantuvieron con vida y lo llamaron “Gary”. Para Melanie, su madre, la criatura escapó de algún puesto de comida viva del mercado. Es más, un propietario de un puesto les dijo que el cangrejo estaría "muerto en horas".

El relato de la mamá de Arthur ¿Qué pasó con "Gary"?

A pesar del pesimismo de los empleados del mercado, la familia mantuvo la esperanzas intactas y cuidaron al pequeño cangrejo como a un miembro más de la familia. Melanie le fabricó un hábitat con un cajón de ensaladas, en el que puso arena y agua salada. "Arthur es autista y no le gustan las multitudes, así que habíamos estado trabajando para sacarlo un poco más. Necesitaba ir al baño y entró por error en el área de cambio de bebés. ¡Salió y nunca lo había visto tan excitado! Me agarró del brazo y me hizo ir a mirar. Había un pequeño cangrejo dando vueltas por la habitación y luego trató de esconderse en la esquina. Pensé, ¿qué deberíamos hacer?”, relató la mamá de Arthur, de 46 años.

Y describió: “Era más pequeño que mi mano, y decidimos llevarlo a casa. Fuimos a un puesto de mariscos y le pedimos una olla a una mujer, pero ella dijo que no tenía sentido y que se moriría en horas. Pensé que era mejor morir en nuestra casa que en un baño en el mercado. Lo metí en una olla y luego en mi bolso".

Melanie también contó el proceso de construcción del hábitat para Gary: “Pensé, 'Lo sé, sacaré el cajón de ensaladas del refrigerador'", dijo. "Tomé arena de una bolsa en el jardín en el fondo y luego saqué un poco de agua. Después de buscar en Google, descubrí que comen cualquier cosa, así que le di un poco de fruta. Descubrí que sus cosas favoritas eran los tomates y las fresas".

Para cerrar, la mujer le contó al medio BlackCountryLive: "Unos días después, todavía estaba vivo y bien y me observaba cuando hablaba con él, se acostumbró bastante a mí. Definitivamente no se estaba muriendo, tenía una verdadera voluntad de sobrevivir. Claramente se había escapado del puesto de comida viva y tenía suficiente sobre él para aguantar".