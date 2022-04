Todos sabemos que los mozos y camareras tienen jornadas de trabajo agobiantes y muy extensas. Algunos trabajadores trabajan más de 12 horas y en todo tipo de días y horarios, según les pidan sus empleadores. Por esa razón, este trabajo lleva mucha voluntad por parte de los mozos. No obstante, en muchas ocasiones estos laburantes pueden estar extenuados por su labor en el local gastronómico en donde prestan servicio, por lo que una buena propina y una buena actitud del comensal harán que el mozo o moza se los agradezca realmente.

Si de buenas actitudes y gestos de clientes hablamos, es imposible no asociar esto con lo que le sucedió en las últimas horas a un camarero. El trabajador compartió en las redes una publicación que luego fue replicada por la cuenta @soycamarero en Twitter, gracias a la cual se hizo viral.

En la publicación que compartieron desde la cuenta que se dedica a contar historias sobre trabajadores gastronómicos y memes relacionados con el rubro, escribieron: "Amor eterno a esos clientes que te ven agobiado en hora punta y te anotan el pedido ellos mismos".

Amor eterno a esos clientes que te ven muy agobiado en hora punta y te anotan su pedido ellos mismos. pic.twitter.com/ZEbvXGr2Y1 — Soy Camarero (@soycamarero) April 13, 2022

Desde @soycamarero adjuntaron la foto de la anotación que hicieron los clientes un papel de servilleta. "¡Buenos días! 1 Coca Cola en vaso grande; 1 café descafeinado de máquina con leche y sin espuma; 1 café con leche; 1 café descafeinado de sobre con leche templada; 4 zumos; 1/2 tostado con aceite", anotaron las personas su pedido para dárselo directamente al mozo.

Los comentarios del tuit viral

Este buen gesto de los comensales fue comentado en Twitter por los demás usuarios de esa red social. "Ya serían la Virgen María si te piden dos cafés iguales"; "Yo lo hago siempre porque me agobian los indecisos. Así que voy apuntando y si es necesario hasta decido por mis compañeros de mesa. Si no que se den aire"; "(Esos clientes) están en peligro de extinción"; "¿Cuándo uno así, "Barbas?"; "¿Existen esos clientes?"; "Solo me pasó un par de veces en días de muchísimo trabajo y les juro que casi lloro de agradecimiento", comentaron los demás usuarios en la app del pajarito.

Podemos estar de acuerdo con la frase "mozos eran los de antes", porque se los destacaba por su nivel de memorización de la comida que le pedían, por la buena predisposición para aconsejar sobre platos y porciones y por tener una circense habilidad de llevar una infinidad de vasijas a cuestas. Más allá de eso, la precarización laboral de este sector hace que tener un buen gesto sea eternamente agradecido por los trabajadores.