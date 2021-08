Un vecino del barrio privado de Nordelta, en localidad bonaerense de Tigre, registró el momento exacto en que un carpincho se metió a nadar en la pileta de su casa, hasta que más tarde el perro del propietario lo persiguió, lo enfrentó y lo terminó espantando.

El video se volvió hizo viral luego de que el dueño de la casa lo subiera a su cuenta de TikTok y otras redes sociales. En las imágenes se puede ver a uno carpincho (en realidad se parecía más a una nutria) que se mete en la pileta y luego es perseguido y enfrentado por un pequeño perro.

Quien posteó el video fue el usuario de TikTok @gabycontrerasok, quien le adjuntó la descripción: "El carpincho piletero".

Las imágenes muestran como un animal, al que él llama carpincho se baña plácidamente en la pileta de la casa hasta que llega el perro y lo interrumpe con los ladridos.

.

El perrito, llamado Franco, corre al carpincho por todo el patio. Pese a que el dueño de la casa quiere disuadir a su mascota de que no ataque al animal autóctono, el can los persigue hasta que los dos desaparecen de la vista de la cámara.

" Carpincho más amague que Messi disfrutando la pileta y apareció el gordo botó", escribió el el usuario, que utilizó la canción “Gonna Fly Now” de la película Rocky para ambientar el video.

La razón por la que los carpinchos "invadieron" Nordelta

La "invasión" de carpinchos en la zona de los humedales adyacentes al country de Nordelta, provocó una oleada de videos y publicaciones sobre distintas situaciones en las que están involucrados estos tiernos animales de la fauna silvestre.

El problema radica en el avance de la urbanización sobre áreas en las que usualmente habitaban los carpinchos.

Nordelta, la nueva zona urbana perteneciente al empresario Eduardo Costantini, fue construida sobre terrenos naturales, conocidos como humedales.

Luego de la “terraformación” de la zona, la instalación de lagos artificiales y la elevación del terreno para construir casas en alturas, las poblaciones de animales que se vieron empujadas a los bordes de su territorio simplemente volvieron a avanzar sobre su hábitat en búsqueda de comida.

.

María José Corriale, especialista en ecología y manejo de carpinchos, advirtió al medio Página 12 que a diferencia de otros barrios privados Nordelta avanzó sobre una zona no intervenida, que aún hospedaba a una gran cantidad de carpinchos: "El desmonte hizo que los carpinchos que estaban en ese lugar pasen a la zona más urbana buscando nuevos lugares donde establecerse", explicó.

Por su parte, el Gobierno Nacional emitió recomendaciones para los vecinos, para promover la convivencia pacífica de los humanos con la fauna silvestre.

"No los lastimes, no te acerques, comunicate con la autoridad de fauna silvestre o zoonosis de la jurisdicción. (Los carpinchos) No representan ningún peligro para las personas u otras especies", indicó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su cuenta de Twitter.