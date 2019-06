La ciudad mexicana de Veracruz se sorprendió por el nacimiento de un cerdito rosado de dos cabezas. La llegada de este animalito, generó la extrañeza y curiosidad de decenas de familias de la zona rural.

El puerquito nació el jueves 21 de junio, y fue la residente Stephany de la Cruz Martínez quien comunicó su nacimiento ya que el animal llegó a este mundo con dos cabezas.

Los vecinos le tomaron fotografías.

No obstante, la malformación que presentaba no le permitió vivir más, por lo que solo logró mantenerse tres días con vida. Sus dueños afirmaron que el pequeño animal no podía alimentarse de su madre, a pesar de los esfuerzos que realizaron por darle leche directamente a la boca. Murió tres días después de ver la luz.

Vivió solo tres días.

No es la primera vez que un hecho así sucede. El año pasado en Cuba, nació un cochinillo con dos cuerpos y una sola cabeza. El extraño ejemplar tiene un solo cráneo, dos pares de patas delanteras que sobresalen del pecho, otras dos en la espalda, y en la mitad del tórax el cuerpo se bifurca en dos cuartos traseros con sus correspondientes pares de patas. Asimismo, se desconoce si este animalito logró sobrevivir.