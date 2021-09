Esta semana comenzó una nueva edició de Bake Off, el reality de pastelería de Telefe conducido por Paula Chaves. El ciclo despertó un gran fanatismo el año pasado, el pleno confinamiento por el Covid, y la nueva entrega es una de las grandes apuestas del canal para la parte final del año.

El programa, además de ser un éxito en el rating, genera mucho material para las redes sociales y sus fans no se pierden ningún detalle. Saben y averiguan todo sobre a vida de los participantes y los jurados (Damián Betular, Dolly Irigoyen y Pamela Villar), pero, además, no quitan la vista de la pantalla ni un instante.

Esto sirvió para que una usuaria vea algo sospechoso en la primera emisión, el pasado lunes. Algo que le llamó la atención y no dudó subirlo a sus redes sociales para saber si alguien había notado lo mismo.

“Chicos, se le pasó la rata. ¿Saben?”, fue el mensaje al que le agregó el video en cuestión y una flecha para que cada uno sepa dónde mirar. A decir verdad, se ve una mancha negra que se mueve, no tan grande como una rata, pero bien podría ser una laucha.

Si bien apareció primero en TikTok, luego llegó a Twitter y rápidamente se viralizó. En la red social del pajarito, la pregunta que todos se hicieron era si realmente era lo que parecía.

Con el correr de las horas, el rumor llegó al canal y, de manera no oficial, comentaron que se trató de una simple hoja seca. Parece que quedó ahí porque el programa se grabó en el medio del campo, con el viento se movía y eso dio la impresión de que era una rata.

El video de la "rata" de Bake Off

¿Dónde queda la carpa de Bake Off?

Mucho verde, una mansión estilo inglesa de ladrillo a la vista con detalles en blanco y caballerizas son algunos de los detalles que se muestran del lugar donde está instalada la carpa del reality . Desde el primer programa, la pregunta era dónde se graba. "En una estancia de Pilar", era la respuesta escueta de la producción.

Pero el día del cumpleaños de Paula Chaves, Damián Betular compartió un video en Instagram donde se veía claramente el entorno, que sirvió para identificar el lugar

Bake Off se graba en un haras ubicado en La Lonja, Pilar, a 40 minutos de Capital, que pertenece a la empresa agropecuaria Los Caldenes. El haras se llama Clio-Hue: significa "la tierra de la diosa" ("Clio" es diosa en griego y "Hue" significa tierra en mapuche).

En su origen, perteneció a Miguel Martínez de Hoz y, luego, fue heredado por su hijo Eduardo, un hombre muy conocido e importante en el ambiente del turf. Fue construido en 1957, como una subdivisión del haras Co Malal, famoso por sus caballerizas e instalaciones, que siguen el estilo y la arquitectura tradicional inglesa, uno de los haras más prestigiosos y de mayor renombre en Argentina. Actualmente se conservan sus boxes en estado original, y muchas veces, Chaves y Betular comparten fotos del lugar en sus redes

Damián Betular y Paula Chaves en las caballerizas de la estancia.

El parque y los jardines fueron rediseñados y restaurados por el nieto de Charles Thays, del estudio Thays. Alrededor de 1990, el terreno fue vendido a un prestigioso empresario internacional que jugaba al polo. Fue entonces cuando se hicieron las dos canchas de polo, cada una con su sistema de riego artificial. Desde que fue adquirido por sus propietarios actuales, se mantuvieron los diseños originales.

Los dueños actuales decidieron agregar 10 Hectáreas. a las 30 originales y, así, hacer de Clio-Hue una propiedad magnífica con un potencial extraordinario por su ubicación única en La Lonja, Pilar, y su tamaño de 40 Has.

El lugar se alquila tanto para eventos como para producciones fílmicas y fotográficas. Y la sorpresa es que está a la venta. La inmobiliaria Miles Propiedades lo tiene publicado en su web desde hace más de un año.

"Terreno de 400.000 m², sobre Ruta Panamericana 47, Robles del Monarca, Pilar", dice el anuncio. "Lote Haras 40 Has. Inmejorable parcela de 40 has con linderos a barrios cerrados EIDICO. 1,500 MTRS de la PANAMERICANA km 47 con añeja arboleda de Thays Paisajismo, house y 50 caballerizas. Paddocks, galpones etc. Posible desarrollo como Inversion precio m2", dice la publicación. ¿El precio? Casi 5 millones de dólares, 4.900.000 para ser exactos.