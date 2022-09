Una mujer habló al chat grupal del edificio donde vive para avisar que durante la noche no pudo dormir por el semejante ruido que provenía desde un departamento vecino. Debido al intercambio de varios mensajes que se originó en WhatsApp, se armó un curioso debate entre los inquilinos que se preguntaron de dónde provenía el sonido y qué podía ocasionarlo.

En la mayoría de los casos, es común que los habitantes de edificios armen grupos para mantenerse comunicados o informar cualquier inconveniente que pueda existir entre los vecinos. Sin embargo, también los utilizan de manera muy frecuente para reclamar ruidos molestos. Los gritos, golpes, perros que ladran y sonidos altos suelen ser algunos de los motivos.

Todo empezó cuando Mónica escribió muy temprano por la mañana al grupo de "inquilinos y propietarios" para avisar sobre su falta de sueño. "Todos los lunes por la madrugada se escucha una radio fuerte o alguien que habla hasta altas horas de la madrugada, hoy fue hasta las 5 y media, por favor, ¡no se puede ir a trabajar sin descansar! No sé si alguien más lo escucha, pero es muy molesto".

"Yo lo escucho todos los lunes a la madrugada, no sé si hace entrevistas o qué. No dije nada aún porque pensé que era yo sola, pero si, es súper molesto, que hable más bajo", "Lo ideal es que no molesten a nadie. El edificio tiene un reglamento", "Hoy tipo 4, 5 de la mañana lo escuché, pero muy bajito, como una tele prendida", escribieron otros vecinos.

Cuál fue el extraño ruido que escucharon los vecinos del edificio

El responsable del ruido fue Ezequiel Escuchuri, un joven de Avellaneda que, al leer los mensajes del grupo, se dio cuenta de que los sonidos que habían escuchado sus vecinos provenían de su departamento. Por esta razón, decidió publicarlo en su cuenta de Twitter "EzeEscuchuri" y se volvió viral.

Las voces provenían de su televisión, ya que se quedó dormido mientras miraba El Método Rebord, un videopodcast que realiza Tomás y donde conversa con una persona famosa por programa.

Por el formato de conversación que tiene el podcast, fue que a uno de los vecinos le pareció haber escuchado una entrevista. Además, se realiza solo los lunes, lo que confirma que es el único día de la semana en el que Ezequiel mira el programa.

"Ayer me quede dormido mirando El Método con Pergolini y acaba de pasar esto", escribió Ezequiel en el tuit, el cual ya cuenta con 3677 "me gusta". Además, por el chat viral, los usuarios de Twitter se preguntaron cómo hacía para no despertarse, ya que la televisión tenía que estar a un volumen muy fuerte para que se escuche desde tan lejos.

El tuit viral del joven responsable de los ruidos molestos en el edificio.

"Si se escucha a dos pisos de distancia, pasa la marca del fármaco que usas para dormir", "Pero hermano, ¿estás sordo? ¿Cómo te va a escuchar todo el edificio?", "Deberías hacerte una audiometría, mi amigo", "Pero a qué volumen pones la tele hermano", fueron algunos de los comentarios.

Otras personas le recomendaron que les siga la corriente y que no admita tener la culpa: "Amigo no te regales. Escribí en el chat que vos tampoco pudiste dormir y que te parece un atentado a la convivencia. Exigí reunión de consorcio a 15 días para tratar el tema del entrevistador desconocido", escribió un usuario.