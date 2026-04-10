Más cerca de los fieles: la Diócesis de Quilmes presenta su canal de WhatsApp
La herramienta que permitirá fortalecer la comunicación con la comunidad.
La Diócesis de Quilmes anunció el lanzamiento de su nuevo canal oficial de WhatsApp, una herramienta que permitirá fortalecer la comunicación con la comunidad y ampliar la difusión de noticias y contenidos vinculados a la vida diocesana.
El nuevo espacio estará destinado a compartir información institucional, así como también noticias de la Iglesia en Argentina y a nivel universal que resulten de interés para los fieles. Desde la diócesis destacaron la importancia de este canal como un medio ágil y accesible para acompañar a la comunidad en su vida pastoral cotidiana.
Asimismo, se invitó a todos los integrantes de la comunidad diocesana a sumarse a esta iniciativa a través del siguiente enlace: [https://whatsapp.com/channel/0029Vb7xCCIAzNbrglOQm41x]
Por otra parte, se informó que la difusión de contenidos continuará realizándose a través de los canales habituales, entre ellos el correo electrónico, el nuevo canal de WhatsApp, el canal de Telegram ([https://t.me/DiocesisQuilmes](https://t.me/DiocesisQuilmes)), y las redes sociales oficiales en Instagram y Facebook.
De este modo, la Diócesis de Quilmes busca consolidar una comunicación más cercana y efectiva, adaptándose a las nuevas plataformas digitales para llegar a un mayor número de personas.