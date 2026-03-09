Gran participación en la peregrinación brocheriana a pie de la Diócesis de Quilmes

En el año de su 50º aniversario, la Diócesis de Quilmes vivió con júbilo el domingo 08 de marzo la 13ª peregrinación brocheriana a pie. Los peregrinos iniciaron su caminata en la Catedral Inmaculada Concepción (Rivadavia 355, Quilmes Centro) y la finalizaron en la Casa de encuentro "Santo Cura Brochero" (Trenque Lauquen 2551, Bosques), en un recorrido de 17 km, que la convierten en una de las manifestaciones de fe más populares de la región.



El Padre Lucio Carvalho Rodrigues, Vicario General de la Diócesis y Director de la Casa de ejercicios espirituales Santo Cura Brochero de Bosques, realizó el saludo inicial y compartió los saludos y la bendición del Padre Obispo Carlos Tissera, que continúa de reposo tras una intervención quirúrgica. El Padre Lucio hizo una reconocimiento a las mujeres, en el Día Internacional de la Mujer, presentó la figura de Santa Mama Antula y del Santo Cura Brochero, y presentó la frase del santo que se convirtió en el lema de esta peregrinación: «Dios no dejará caer al suelo las lágrimas de sus hijos»



Las personas que realizaron el recorrido completo arribaron al Parque de la Ciudad Jorge Novak (Av. Smith y Vicente López, Quilmes), frente a la Parroquia San Jorge, para hacer la primera parada pasadas las 9.00 de la mañana, y luego continuaron a la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Calchaquí 4949, Quilmes Oeste) para hacer el segundo descanso, que se concretó cerca de las 10.45. Pasado el mediodía el arribo se dio en la Plaza del Mate (Ruta 36 y Thevenet, Florencio Varela) para hacer la última parada y pasadas las 14.30. se completó el recorrido a pie.