Cambios en la Diócesis de Quilmes: designan nuevas autoridades parroquiales

El obispo de Quilmes, Carlos José Tissera, dispuso una serie de cambios en distintas parroquias de la diócesis, con el objetivo de reorganizar tareas pastorales y fortalecer la vida comunitaria en el sur del conurbano bonaerense.

En ese marco, designó a los presbíteros Gustavo Miguel Módica y Darío Ezequiel Viecenz como administradores parroquiales solidarios de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en Quilmes Oeste. Ambos continuarán además con su labor pastoral en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, también en el distrito.

Por otra parte, el obispo resolvió adscribir de manera temporaria al diácono Alejandro Gabriel Martínez a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, donde colaborará en las tareas pastorales.

En tanto, a partir de cambios en la comunidad de los Misioneros Servidores de la Palabra, se dispusieron nuevas designaciones en otras parroquias de la diócesis. El presbítero Juan Carlos García Sandoval fue nombrado vicario parroquial de San Francisco Javier, en Florencio Varela, mientras que el presbítero Eligio Armando Mazariegos asumirá como vicario parroquial de Santa Juana Antida de Thouret, en Berazategui.