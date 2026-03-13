Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 13 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
SEGURIDAD

La nueva función de WhatsApp que permite a los padres controlar la cuenta de sus hijos menores

El adulto vincula su cuenta con la del hijo, controla quién puede escribirle, qué grupos puede integrar y bloquea cambios de configuración con un PIN parental exclusivo.

Dayra, Arellano

WhatsApp lanza las cuentas administradas por padres, una función que permite a los menores de 13 años tener su propia cuenta bajo la supervisión directa de un adulto. Para activarla, ambos dispositivos deben estar en el mismo lugar: el padre, madre o tutor vincula su cuenta con la del menor y, desde ese momento, puede gestionar toda la actividad desde su propio teléfono.

Una vez conectada, el adulto decide quién puede contactar al menor, a qué grupos tiene permiso para unirse y puede revisar todas las solicitudes de mensajes de números desconocidos. El sistema también permite limitar el uso de la cuenta únicamente a llamadas y mensajes de texto, lo que hace que la incorporación al mundo digital sea progresiva y adaptada a la madurez de cada chico.

Esta nueva herramienta permite que los adultos supervisen de cerca la actividad virtual de los menores sin comprometer su privacidad.&nbsp;
Esta nueva herramienta permite que los adultos supervisen de cerca la actividad virtual de los menores sin comprometer su privacidad. 

Todos los ajustes de privacidad quedan protegidos por un PIN parental exclusivo que se configura en el dispositivo del menor. Solo el adulto puede modificar la configuración, lo que impide que los chicos alteren los límites establecidos. A pesar de la supervisión, la compañía garantiza que todas las conversaciones mantienen el cifrado de extremo a extremo: ni los padres ni la plataforma pueden leer o escuchar los mensajes privados.

La actualización llega de forma gradual a los teléfonos en todo el mundo durante los próximos meses. WhatsApp invita a las familias a compartir sus experiencias para seguir mejorando la herramienta.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop
Noticias

Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de WhatsApp