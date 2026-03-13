La nueva función de WhatsApp que permite a los padres controlar la cuenta de sus hijos menores

WhatsApp lanza las cuentas administradas por padres, una función que permite a los menores de 13 años tener su propia cuenta bajo la supervisión directa de un adulto. Para activarla, ambos dispositivos deben estar en el mismo lugar: el padre, madre o tutor vincula su cuenta con la del menor y, desde ese momento, puede gestionar toda la actividad desde su propio teléfono.

Una vez conectada, el adulto decide quién puede contactar al menor, a qué grupos tiene permiso para unirse y puede revisar todas las solicitudes de mensajes de números desconocidos. El sistema también permite limitar el uso de la cuenta únicamente a llamadas y mensajes de texto, lo que hace que la incorporación al mundo digital sea progresiva y adaptada a la madurez de cada chico.

Esta nueva herramienta permite que los adultos supervisen de cerca la actividad virtual de los menores sin comprometer su privacidad.

Todos los ajustes de privacidad quedan protegidos por un PIN parental exclusivo que se configura en el dispositivo del menor. Solo el adulto puede modificar la configuración, lo que impide que los chicos alteren los límites establecidos. A pesar de la supervisión, la compañía garantiza que todas las conversaciones mantienen el cifrado de extremo a extremo: ni los padres ni la plataforma pueden leer o escuchar los mensajes privados.

La actualización llega de forma gradual a los teléfonos en todo el mundo durante los próximos meses. WhatsApp invita a las familias a compartir sus experiencias para seguir mejorando la herramienta.