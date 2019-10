Un ciervo mató al cazador que le acababa de disparar. Thomas Alexander (66), oriundo de Arkansas, Estados Unidos, perdió la vida este martes cuando estaba cazando cerca de Yellville, condado de Marion.

De acuerdo con Keith Stephens, jefe de comunicaciones de la Comisión de Pesca y Caza de Arkansas, que investigó la muerte de Alexander, sostuvo que el hombre se acercó al animal para ver si lo había matado e instantáneamente fue atacado por este. "Fue a revisarlo para asegurarse de que estaba muerto. Y evidentemente no fue así", indicó Stephens.

El ataque le produjo al cazador varias heridas, pero sin embargo, Alexander logró avisar a su familia sobre lo sucedido. El hombre fue trasladado al hospital por los servicios de emergencia, pero el personal médico no pudo salvarlo.

Según Stephens, no se determinó la causa exacta que provocó la muerte del hombre. Las heridas podrían ser una de las razones, pero no se descartaron otras, como un infarto. "Tengo entendido que no habrá una autopsia, por lo que es posible que nunca sepamos lo que realmente sucedió", señaló Stephens.