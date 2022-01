Una vez más, una moza recurrió a TikTok para compartir su molestía por la propina que le dejó uno de los clientes que visitó el restaurante en el que trabaja.

El hecho ocurrió en Estados unidos, y aunque en el video no se ve el nombre del estableciemiento gastronómico, se puede ver que el ticket del cliente ascendía a $95.24 dólares.

El clip fue publicado por la usuaria @kaittwest con la frase “Las vacaciones nos dejaron en #bancarrota”. En el final se puede ver que la mesera recibió una tarjeta de regalo de Amazon de $25 dólares en lugar de efectivo.

“Preguntó si podía dar propina con una tarjeta de regalo de Amazon”, se puede leer en el video musicalizado con la canción SpongeBob Sad Song Steel Lick y que ya casi alcanzó las 500 mil resproduciones.

La viralización del video provocó un acalorado debate entre los usuarios de la red social sobre las prácticas de dar propinas en restaurantes.

Algunas personas elogiaron la generosidad del cliente, diciendo que una propina de $25 dólares es en realidad bastante más que un 20%, unos $17.19 dólares que le correspondía por la suma total de la cuenta. “Eso es realmente muy generoso”, destacó un usuario.

“¡Como camarera me encantaría! $25 eso es más del 20%!”, señaló otra persona en la sección de comentarios.

Sin embargo, otros usuarios se quejaron diciendo que las tarjetas de regalo no pagan las facturas. “Como mesera, necesito facturas pagadas, no (tarjetas de) Amazon”, escribió otro internauta.

Las polémicas con la propina en TikTok

Días atrás, usuarios de la red social china criticaron a un cliente que no podía permitirse pagar una propina del 20% en un Applebee’s de Nueva York. La factura mostraba que el cliente dejó una propina del 9%. Sin embargo, la suma de lo consumido era de $73.45 dólares y el restaurante pedía una propina del 18% ($12.14 dólares) o del 20% ($13.49 dólares).

El video se volvió viral y la moza comenzó a sufrir acoso virtual y amenazas. “Tengo miedo de ir a trabajar. Entregué el registro al final de la noche y me fui a casa. Dos días después compraba comida con mis hijos y mi gerente me llamó y me dijo: ‘¿Sabes algo sobre un recibo? Está en TikTok y tiene muchas visitas y la gente piensa que eres tú'. Pero yo no sería capaz de hacer eso”, relató Dana, la mesera del lugar.