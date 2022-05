Salir a comer con amigos sin duda es un plan ideal, aunque el momento de pagar genere algún que otro problema y hasta requiera sacar la calculadora. Pero si a esa situación se le suma que uno de los integrantes del grupo "escapa" al momento de pagar el ticket, el resultado es un viral que la está rompiendo en TikTok.

En los últimos días, comenzó a circular por la red social un clip que está a punto de alcanzar un millón de reproducciones. En la publicación se muestra, por medio de audios de WhatsApp, el reclamo que recibió un joven mexicano por dejar solo 50 pesos para una cuenta de 2.500 pese a comerse la mitad de la comida que pidieron.

A lo largo del clip, que fue compartido por el usuario @hsjsudbsbd, se puede escuchar cómo un chico protesta muy molesto porque su amigo dejó muy poco dinero cuando fueron a comer a un restaurante.

“Pagué 2 mil varos por ti. Te tragaste seis enchiladas y una malteada con doble crema de chantilly. Te juro estás cabrón...la limonada cuesta 60 pesos, ¿cómo se te ocurre?, si pediste una orden de brochetas, la limonada y...¡un sushi! ¡Y vas a pagar 50 varos!", se lo escucha decir al joven indignado.

Luego, en repetidas ocasiones, pierde la paciencia y comienza a gritar e insultar sin control cada vez que repite la palabra sushi y limonada.

Por lo que se alcanza a entender en los audios, no es la primera vez que este comensal glotón y "ratón" realiza ese tipo de acciones: “Ya me la hiciste tres veces. Todas la cenas que he ido contigo y pides que te piche, te he arreglado tus problemas, wey”.

"Así no funciona la perra vida. Cómo se te ocurre dejar 50 varos que no alcanzan ni para tu limonada", grita.

"No soy tu put... banco. La cagas siempre que vamos a cenar", continuó.

Ahora bien, las cosas entre los amigos no parece arreglarse, ya que la persona que dejó los 50 pesos no acepta su error. Esto provoca la furia de su amigo, que comienza a insultarlo cada vez más.

De hecho, fue tal el furor de la publicación que horas más tarde se publicó la segunda parte de los audios. En ese caso el video es un poco más corto, pero sigue la misma línea: gritos e indignación.

