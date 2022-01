Por más deliciosa que sea una cena compartida entre amigos, al momento de dividir la cuenta nunca le falta tensión. Una internauta inglesa compartió su propio momento incómodo hacia el final de una comida con amigos, cuando pidió el ticket, y la actitud de sus comensales generó un revuelo en las redes sociales.

La usuaria @2020too escribió su relato en el foro abierto Mumsnet para saber si estaba siendo irrazonable con su reacción al intercambio. "Mi mamá me regaló un vale de restaurante para Navidad, ya que tendemos a comprar experiencias en lugar de artículos", comenzó la mujer. "Ella eligió deliberadamente este restaurante porque es un lugar encantador y también obtengo un 33% de descuento debido al lugar donde trabajo".

.

La internauta explicó que visitó el restaurante con su novio para su reunión anual con otras dos parejas amigas. La sugerencia del sitio no fue suya, pero estaba entusiasmada de todas maneras, ya que podría usar su cupón y su descuento de trabajo para "estirar aún más el dinero", algo que les mencionó a sus compañeros de mesa durante la cena.

Sin embargo, cuando llegó la factura final de alrededor de £450 (más de $60 mil pesos argentinos), se sintió consternada por cómo el grupo terminó dividiéndola: gracias a su descuento, el total fue de 300 libras esterlinas, o 345, incluida la propina. Eso debería haber ascendido a 115 libras por pareja, lo que, incluido su cupón, la habría dejado a ella y a su esposo con solo 65 para pagar, todo un descuento.

Los internautas consolaron a la mujer, afirmando que sus amigos estuvieron equivocados.

Todo iba bien hasta que uno de los comensales sugirió: "Está bien, eso es 345 menos el cupón = 295 para pagar, llamémoslo 100 por pareja, sí?". Entonces, mientras todos los demás en la comida terminaron pagando mucho menos de lo que habían esperado, la mujer terminó perdiendo 35 libras, el equivalente a $4.000 pesos.

Decepcionada por no ser más asertiva, la mujer explicó que no había mencionado su intención de usar el cupón únicamente en el consumo de ella y su pareja, "porque de ninguna manera hubiera pensado que alguien hubiera pensado de otra manera". A pesar de su disgusto, la mujer afirmó que "no abordará el tema" y planea continuar saliendo con el resto del grupo.

.

Aun así, su descontento con la forma en que se desarrollaron las cosas era tangible y, si los cientos de comentarios publicados por otros usuarios reaccionando a su historia dicen algo, es que tiene derecho a sentirse agraviada. "El vale era tu dinero. Deberías haber hablado en ese momento", "No esperaría que mi amiga gastara su vale de cumpleaños en la comida que comí. Especialmente cuando ya había ofrecido un descuento del 33%" y "Sí, eso no es justo, su cupón era equivalente a su dinero, no un descuento adicional" fueron algunas de las reacciones de los internautas europeos.