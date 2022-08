Todavía faltan algunos meses para dar inicio al Mundial Qatar 2022, pero el fervoroso hincha argentino ya quemó toda su paciencia. Las entradas para los primeros dos partidos de la Scaloneta ya se agotaron, y la FIFA reveló que Argentina se encuentra entre los países del continente que más entradas solicitó, incluso por encima de Brasil, y está dentro del top 10 global en el ranking.

Los fanáticos que no viajaron ya hacia la sede del torneo encontraron en las últimas semanas una nueva manera de gastar su dinero y energía: coleccionar el álbum de figuritas de Panini para la Copa Mundial y sus paquetes. Las redes sociales se llenaron de videos y fotos compartiendo colecciones, intercambiando figuritas y buscando la imagen de Lionel Messi. La demanda es tal que en las últimas horas se conoció una broma que se convirtió rápidamente en viral.

En este contexto, un grupo de amigos decidieron jugar una broma pesada a un compañero de escuela identificado como Iair: en un mensaje de WhatsApp masivo, lo promocionaron como un vendedor mayorista de las codiciadas figuritas que buscaba vaciar su considerable stock a un precio soñado. "FIGURITAS X MAYOR $105 EL PAQUETE MÍNIMO 20 PAQUETES. PREGUNTEN POR IAIR", leía el fatídico mensaje.

Como no podía ser de otra forma, en cuestión de minutos el teléfono de la víctima comenzó a sonar. Y a sonar. Al joven no le quedó otra opción que intentar bloquear números para poder usar su teléfono, que estaba recibiendo hasta 60 mensajes por minuto por parte de los desesperados hinchas.

En el tuit viral donde se compartió la historia, una conocida de la víctima compartió la reacción de Iair a la broma pesada: "¡No es normal, NO ES NORMAL!", se lo escucha gritar en el audio, sobrepasado de frustración. "No paran de escribirme bol***, ¿quién car*** me hizo esta joda? No puedo trabajar, estoy hace una hora que quiero apagar el teléfono y me siguen llamando", dijo, descargando varios insultos contra quienes le gestaron la broma de mal gusto.

En los chats de mamis alguien le hizo una joda a un pibe y pasó su celu como vendedor de figuritas con MUCHO stock, obvio se viralizó Recibe 60 chats por minuto

Los audios son antológicos

Este fue el msj:

FIGURITAS X MAYOR $105 EL PAQUETE MÍNIMO 20 PAQUETES

PREGUNTEN POR IAIR pic.twitter.com/yNcMykLXpD — La Lupe ® (@guadaneme) August 25, 2022

El furor por las figuritas del mundial Qatar continúa arrasando los kioscos argentinos. Más de un hincha se vio forzado a recurrir al comercio digital para intentar localizar las postales que les falta, ya que los comercios de barrio no dan abasto con la demanda sin precedente que tienen las figuritas.

Ernesto Acuña, vicepresidente segundo de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, señaló en declaraciones televisivas: "Fue un furor nunca visto en mis 24 años de kiosquero". Y agregó: "No quedó nada. A nosotros nos trajeron el viernes una tanda sorpresiva porque las figuritas se esperaban recién para la semana que viene [por esta]".