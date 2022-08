El álbum de figuritas del Mundial Qatar 2022 es furor y no solo los chicos están pendientes de la colección de jugadores, los adultos se juntan para cambiar las repetidas.

Con el objetivo de armar los 32 equipos, un grupo de alumnos de una universidad privada porteña realizó una particular convocatoria que hizo estallar las redes sociales. Todo empezó en Instagram, con la publicación de una historia por parte de una cuenta de la UADE.

“Hoy en el primer recreo al lado del Starbucks se estarán cambiando figuritas para todos los que ya tienen el álbum del Mundial”, llamaba el posteo a los coleccionistas que tengan jugadores repetidos.

“No te dejaron un solo prejuicio sin confirmar”, describió la usuaria de Twitter @antommoreira y desató una catarata de divertidas reacciones.

En pocas horas consiguió más de 23 mil “likes”, superó los mil retuits y decenas de personas comentaron la insólita escena.

Las mejores reacciones

“No sé si me da más risa lo del ‘primer recreo’, el lugar de reunión o el motivo de la reunión”, resumió una joven en la red social del pajarito. “Cómo no los vamos a descansar si en la UADE se regalan solos”, agregó un pibe contra los estudiantes de la casa de estudios.

Aunque varios criticaron el hecho de que los alumnos junten figuritas como los más chicos, a la mayoría le llamó la atención otra cosa: “Suena el timbre para el recreo?”. “Que la palabra RECREO se siga usando en la UNIVERSIDAD me destruye jaja”, agregó una tuitera.

Llamado para cambiar figuritas del Mundial en la UADE.

“Muy primaria todo”, insistió otra persona y en la misma línea, otro usuario criticó: “‘Primer recreo’. Ténes 24 años Juan Martín”. “No entiendo a los sorprendidos con el recreo. ¿En la UBA no hay? En la UNLa también teníamos un recreo/receso que duraba lo que diga cada profe”, defendió una piba de Lanús.

Volviendo a las figuritas, un muchacho celebró: “Que golazo ir a cambiar las figuritas loco, tipazos !!”. “Si no es de Dragon Ball ni me llamen”, aclaró un fan del animé. “El que tiene plata la gasta como quiere”, castigó otro en referencia al valor de llenar el álbum.

Grupo de la Facultad de Derecho de la UBA para cambiar figuritas del Mundial 2022.

Sin embargo, otro tuitero completó la historia con una revelación desopilante: “La UBA no se queda atrás”. Junto al texto mostró un chat que convocaba: “Estamos organizando un grupo de WhatsApp para cambiar figuritas en la facu de derecho”.

“La idea es que si vas a comprarte el álbum te metas en el grupo y se haga una suerte de mercado de pases dentro de la facu”, cerraba el llamado a los coleccionistas.

Finalmente, la usuaria @martti_arguello sumó el capítulo de otra universidad: “Ojo la UCA”. Allí mostró otra cita que se difundió en Instagram.

Estudiantes de la UCA también se juntan a cambiar figuritas del Mundial 2022.

Llenar el álbum por casi $100.000

Por último, cabe mencionar que cada paquete tiene un valor de 150 pesos y varios kioscos porteños registraron faltantes durante el fin de semana.

En tanto, la colección completa cuenta con 638 figuritas, de las cuales 50 serán de una versión especial. Los fanáticos que deseen completar el álbum, en caso de no cambiar ninguna o meterse en este tipo de grupos universitarios de trueque, habría que invertir unos 90 mil pesos.