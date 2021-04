Una mujer en Cádiz, España, se dispuso a comer las papas fritas de paquete que había comprado cuando encontró algo extraño en su interior: un par de anteojos.

Su hija, Paula Payan, dio a conocer la historia en su cuenta personal de Twitter (@paulapayan123) esta semana y difundió imágenes desde distintos ángulos a modo de prueba.

me he encontrado unas gafas de vista en un paquete de patatas (adjunto todas las perspectivas para que se vea que no es fake) pic.twitter.com/dbMUxSV1GI — paulapayan123 (@paulapayan123) April 6, 2021

Pronto su publicación se volvió viral y llegó incluso a la compañía, Cortijo del Olivar, que le respondió en otro posteo en la misma red social.

¡Hola! Antes que nada te pedimos disculpas. Nuestras patatas fritas están tan ricas ¡porque tienen duende!�� Las gafas son de Manolito, te intentaremos mandar una foto suya y una caja de nuestros productos. Sin sus gafas no ve nada pero tú disfrutarás de nuestras patatas. — Cortijo del Olivar (@cortijoolivar) April 7, 2021

La joven aceptó las disculpas y brindó una entrevista con el gerente de la empresa, Álvero Sánchez, para el canal local Andalucía Directo. “Mi madre fue a comprar normal al supermercado y cuando se lo va a comer por la noche, coge y me dice ‘Paula, me iba a comer las patatas, pero ¿esto no son unas gafas?”, contó frente a las cámaras.

Según explicó Sánchez, el dueño de los lentes es un trabajador que estaba arreglando una de las máquinas de envasado de la empresa. Como no suele usar los anteojos, no se dio cuenta que se le habían caído. “Intentaremos hacer las cosas mejor para que no vuelva a ocurrir”, aseguró el gerente, que luego le entregó a Paula una caja con paquetes de papas fritas.