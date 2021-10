Los Simpson están al aire desde hace más de 30 años. Durante todo ese tiempo se contruyó una gran comunidad de fanáticos que defienden a la serie en todo momento. En ese sentido, el comentario de un usuario de Twitter generó indignación entre los fans de la serie, creada por Matt Groening, y optaron por responder a su publicación con cientos de chiste de este tipo. Mirá los memes.

El usuario de @guidomart1n, decidió publicar un tuit en su cuenta personal en donde les pidió a los internautas que evitaran hacer todo tipo de chistes que tengan referencias o estén basados en la serie animada. El problema radicaba en que no le hacían gracia.

Les pido un favor: ahórrense los chistes de los simpson conmigo porque no los veo, no me dan gracia, las personas que viven haciendo chistes con eso me deprimen y me dan ganas de recetarles citalopram. — guido (@guidomart1n) October 10, 2021

"Les pido un favor: ahórrense los chistes de los simpson conmigo porque no los veo, no me dan gracia, las personas que viven haciendo chistes con eso me deprimen y me dan ganas de recetarles citalopram", escribió el joven en su cuenta de la red social del pajarito.

Inmediatamente varios usuarios, quienes se autodenominan como fanáticos de Los Simpson, comenzaron a dejar memes con referencias a la serie. Entre los comentarios se podía percibir que estaban sorprendidos porque a alguien no le guste la serie.

En ese sentido, se generó un debate en la red social. Algunas personas también afirmaban que "nunca habían visto un capítulo de la serie" y por eso estaban de acuerdo con el joven en que dejaran de hacer esos comentarios graciosos. Porque al fin y al cabo "gustos son gustos".

Por su parte, varios fanáticos de la familia amarilla les respondieron que cómo sabían que no les gustaba la serie si nunca la habían visto. De hecho, una usuaria respondió "Pero si nunca has visto ni siquiera un capitulo ¿como sabes que no te causa ninguna gracia? Es como `No conozco a Homero Simpson, Jamas he visto a Homero Simpson ni he tenido contacto con él pero..perdón no puedo seguir.."

