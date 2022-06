A veces, es necesario marcarle las cosas varias veces a nuestros abuelos, debido a que, quizás, algunas veces se lo olvidan. La usuaria conocida en Twitter como @MelHayward_ no fue la primera ni la última en hacerlo.

En este caso, la joven compartió en sus redes sociales el pedido que le hizo a su abuela, y la respuesta de ella causó una gran repercusión en las redes, obteniendo más de 108.000 "Me gusta", y un sinfín de comentarios.

Al recibir reiteradas llamadas de su abuela mientras se encontraba en clase de inglés, Mel se vio obligada a aclararle a la mujer, una vez más, que no la llame más en ese horario. Sin embargo, la respuesta de su abuela no fue la que se esperaba, y aprovechó la situación para cosechar algunos "likes" en Twitter.

El tuit se volvió viral a las pocas horas de ser publicado.

"Abue, los martes y jueves de 19.30 a 21 tengo inglés. Por favor, anotátelo en algún lado, porque me llamas siempre", le había escrito la joven a su abuela. Al leerlo, la señora no tomo bien el mensaje, y salió a contestarle con los tapones de punta.

"Tu mensaje me parece totalmente desubicado. No te preocupes, no te llamaré más. Sé feliz", le respondió la señora a su nieta, y automáticamente, su insólita reacción cosechó miles y miles de "Me gusta".

"Dame una abuela dramática. No, no tan dramática", escribió Mel a modo de humor, en su tuit viral. Sin embargo, como era de esperarse, muchos no entendieron el humor y salieron a matar a la joven.

La reacción de los internautas de Twitter

"Ya vas a llegar, todo llega en la vida. Después no hay tiempo de arrepentirse de los dichos", escribió indignado un usuario, dando a entender que en algún momento ella también será abuela y se olvidará de las cosas.

Asimismo, otra usuaria le quiso dar una lección de vida: "Pone la lunita, el día que no te llame más a la misma hora lo vas a lamentar", escribió Jezabel, mientras que otra usuaria apoyó el comentario: "Claro. Ponlo en silencio y después le devuelves la llamada. Mira si todo el mundo que te rodea debe estar al tanto de tu rutina", comentó con cierto enojo.

A pesar de que una gran mayoría no pudo tomarse con humor el tuit, y salió a defender a capa y espada a la abuela, también hubo quienes bancaron a Mel: "Abuelas tóxicas. No se hagan los puritanos, algunas personas mayores son terribles. Tengo para escribir un libro de eso", escribió un usuario.

En ese sentido, otro internauta salió a cuestionar, quizás, de manera exagerada, la actitud de la señora: "No es dramática, es manipuladora y es grave", comentó @LarsClaudio.