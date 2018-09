Veronika en el momento de la premiación. (@Veronika Didusenko)

Tras vencer a sus rivales y resultar ganadora de la última edición del Miss Ucrania, Veronika Didusenko se enfrenta ahora a una polémica pública. La prensa descubrió que la modelo, de 23 años, está actualmente divorciada y tiene un hijo de cuatro años, llamado Alexánder.

Esas circunstancias violan las reglas de la competencia del país y también del Miss Mundo, que este año se llevará a cabo en China en el mes de diciembre.

Viktoria Kiose, directora ejecutiva del Miss Ucrania, declaró este lunes que Didusenko "firmó el contrato y aceptó sus condiciones", recogen los medios ucranianos. "Hizo caso omiso de las reglas y nos mintió, por lo que la descalificamos", agregó. "Ella nos proporcionó información falsa, diciendo que no estaba casada y que no tenía hijos", especificó Kiose.



Al mismo tiempo, la directora ejecutiva del Miss Ucrania, calificó a Didusenko como "una joven hermosa, inteligente y con un proyecto social muy bueno" y aseguró que en este caso no se trata de falta de respeto e intolerancia hacia las mujeres casadas, sino de las normas y términos del certamen,según informa el sitio actualidad.rt.com.





Polémica en la Red

Los usuarios de Instagram, que siguen el día a día de Didusenko, se dividieron en dos bandos: mientras que unos directamente acusan a la mujer en mentir a los organizadores del concurso, otros admiran su belleza y el hecho de que logró ganar la competición después de dar a luz.

Por su parte, la sancionada agradeció a sus seguidores el apoyo "en este momento difícil" a través de su cuenta de Instagram. A pesar de que los términos de Miss Mundo tampoco permiten a las participantes estar casadas y tener hijos, algunos medios indican que Didusenko va a seguir luchando por participar en ese concurso de belleza representando a Ucrania.