Una nena de 4 años, que vive en Miami, fue grabada llorando desconsoladamente porque esperaba que su ídolo, Lionel Messi, concrete más goles en el partido de Argentina contra Paraguay, llevado a cabo en el estadio Mineirao, que terminó igualado 1 a 1.



Su madre, argentina, manifestó a cronica.com.ar: "Estuvo mal durante más de una hora. Decidí grabarla porque su sentimiento fue más que sentido. Le nació desde lo profundo de su corazón".

Sofía no se perdió ningún partido de Argentina en la Copa América y el juego llevado a cabo este miércoles en el estadio brasileño no fue la excepción. Junto con su hermana de 11 y su mamá Eliana, nacida en Argentina, se sentó en el sillón de su casa y comió pizza frente a la pantalla sin moverse ni por un segundo.

Al igual que todos los argentinos, la nena sufrió en el primer tiempo luego de que Richard Sánchez abrió el marcador para Paraguay y celebró cuando Lionel Messi, de penal, convirtió el empate en el inicio de la segunda parte. Sin embargo, el resultado no alcanzó para que la nena se sienta satisfecha y, a penas terminó el partido, comenzó a llorar desconsoladamente.

Su madre, de inmediato, fue a socorrer a su hija, le preguntó desconsertada qué le pasaba y trató de calmarla. Cuando la menor logró recuperar el aliento, pudo confesar la causa de su angustia: quería ver más goles de Messi. La razón le generó tanta ternura a la mujer que no dudó en grabar la situación y enviar el video a su hermano mayor, que no dudo en difundirlo.

"Lloró durante más de una hora. Me causó mucha ternura su pasión por Argentina. Yo nací allí y su padre es venezolano, a ella la tuve acá. Sin embargo, el amor por mi país lo lleva en el corazón. Miró todo el partido con gran emoción", dijo su madre.

Agregó: "Tiene la camiseta y le encanta recitar cánticos a favor de la selección. Cuando ve los partidos, lo primero que pregunta es dónde está Messi. Ella cree que todo lo tiene que hacer él y pide que le pasen la pelota al diez. Está como todos los argentinos".

La pasión por la Selección no es la única que la une al fútbol. Según aseguró la madre de la menor, la nena va a diario al parque a jugar a la pelota y "tiene grandes habilidades para practicar el juego".

En tanto, el hermano de la nena y responsable de difundir el video, Ariel, manifestó: "Vi a la nena en un video, no paraba de llorar. Me mataron las imágenes y me pareció que tenía que compartirlas. Es muy fanática de Argentina y maneja perfecto el español ya que, en su casa, le hablan en ese idioma".

Las imágenes muestran a la menor llorando desconsolada. En el archivo, puede escucharse cómo la nena dice: "No hizo muchos goles, hizo uno pero yo quería más goles de Messi". Su madre intenta calmarla diciendole que es solo un juego, a lo que su hija respondió: "Pero... pero... yo quería más goles".