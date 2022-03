En las redes sociales, las personas suelen exponer situaciones que los sorprendieron, ya sea para bien o para mal. En este caso, una mujer llevó un tremendo susto al darse cuenta que un agente inmobiliario les estaba ofreciendo su casa a una familia, pero al parecer ella no tenía siquiera intenciones de venderla. La reacción de la mujer se hizo viral en las redes sociales.

La protagonista de este hecho es una mujer que utiliza la cuenta @Honeyismyguarddog en la red social TikTok. A través de las cámaras de seguridad vio que unas personas desconocidas se encontraban dentro de su casa y tras varios minutos se retiraron con total normalidad.

La tiktoker señaló que en la grabación identificó que uno de los que acababa de ingresar a su casa sin su consentimiento era un vendeor de bienes reaíces, que en primer medida tocó el tiembre, pero que tenía la data que allí no había nada, dado que ella y su marido estaban en el trabajo y su hijo en el colegio.

En el clip, se ve que el agente inmobiliario y los “clientes”, acabaron ingresando por el costado de la casa. Tras sonar la alarma de seguridad, vuelven al frente del hogar, pero el agente entra a la casa por la parte trasera y luego hace ingresar a las personas por la puerta delantera.

“Estaba pensando que, tal vez, sean algún grupo religioso o un vendedor. No estaba segura en ese momento (…), mi perro estaba en casa. Aparentemente, no es un buen perro guardián, pero está en casa”, se escucha en el vídeo compartido por la mujer. quien reveló que se habían quedado al menos 20 minutos dentro de su propiedad. “Si no hubiera tenido una cámara nunca habría sabido que esto sucedió”, destacó.

Finalmente la mujer acabó alertando a la policía por el hecho y cuando estos se retiraban se encontraron con los efectivos policiales. Los agentes verificaron que no hubieran robado algo de la casa, pero, en ese momento, el vendedor de bienes raíces empezó a disculparse por lo sucedido.

De acuerdo a la mujer, el agente inmobiliario le explicó que todo se trató de un pequeño error. Este accidente sucedió porque se confundió y debía mostrarles a los clientes la casa de al lado y que su vecino le había dicho que entrara por la parte de atrás ya que no había nadie en el lugar.

“Parecía sincero. No sé cómo estas personas no se habrían dado cuenta de que no se parecía a las fotos que les mostraron”, manifestó la mujer. Además, indicó que no presentará una denuncia en contra del vendedor por irrumpir en su propiedad, pero se comunicará con la agencia inmobiliaria para informar sobre el hecho.

El video se viralizó rápidamente en TikTok y en otras redes sociales. Hasta el momento ha obtenido más de 18.7 millones de reproducciones, 1.5 millones de me gusta y más de 23 mil comentarios de usuarios quienes le recomendaban demandarlos porque era "algo ilegal" por más que haya sido un error.

“Soy agente de bienes raíces. Deberías demandarlo y presentar una queja ante la comisión de bienes raíces. Esto es ilegal, debería perder su licencia”, “podrías demandar a la compañía. Un grupo de extraños acaba de inspeccionar toda tu propiedad”, “tienes que presentar cargos. No será la primera ni la última vez que este tipo haga esto. Siempre hay una caja de seguridad en las casas para exhibiciones”, fueron algunos de las respuestas de los internautas.