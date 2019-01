La desopilante protesta contra la mamá del amigo.

El desopilante " escrache" tuvo lugar en Santiago de Chile. Un grupo de chicos decidió protestar de una manera insólita frente a la casa de la mamá de su amigo, a quien la mujer no dejó salir con ellos.



Las imágenes del hecho no sólo despertaron el asombro y generaron carcajadas en los vecinos sino también en los usuarios de las redes sociales, en donde se viralizaron las imágenes.



Los jóvenes se hicieron presentes en la puerta de la casa con un parlante gigante y reclamaron: "Déjelo salir, Christopher Ramírez que no abusen de ti". Y agregaron: "Porque queremos una justicia divina por nuestro compañero presente, porque queremos una justicia digna para nuestro compañero presente".



La medida no tuvo el efecto esperado. La mamá de Christopher salió a la puerta y reafirmó que el joven no iba a salir de la casa.