Mónica Cristina y Claudia María López, de 62 y 67 años respectivamente, se encontraban perdidas desde el domingo en Tucumán, y fueron encontradas dos días después, en horas de la noche por rescatistas en el cerro San Javier.

Según informaron medios locales, ambas mujeres se encontraban desorientadas en una zona conocida como “La Cascada del Río Noque”. Ambas presentaban un leve cuadro de deshidratación tras varias horas de caminando sin rumbo.

Las hermanas habían viajado para hacer turismo a Tucumán y estaban realizando un recorrido por el Parque Sierra de San Javier cuando se perdieron. Habían alquilado un auto para pasear por esa provincia, en el que llegaron el domingo hasta el cerro. Lo dejaron estacionado frente al ingreso a la zona de senderos y allí estuvo hasta la noche del martes.

Pese al contratiempo, y tras pasar una noche a la intemperie entre matorrales, las mujeres no perdían el humor y en un video grabado en modo selfie para sus familiares, relataron: "Todo lo más bien, llegamos, nos sacamos la foto. Cuando salimos de ahí, no sabemos qué hicimos, agarramos alguna curva de las piedritas que no correspondía y nos fuimos a la reverenda concha de la lora", contaron entre risas.

Y agregaron: "Y acá estamos, esperando que alguien nos rescate, porque no tenemos la más puta idea de cómo mierda salir y no saben la cantidad de cosas que pasamos: estamos lastimadas por todos lados, las rodillas, los codos, dormimos para el orto".

El día martes sus familiares ya habían viajado a Tucumán para radicar formalmente la denuncia por la desaparición. El operativo de rescate en el que participaron agentes de la Policía de Tucumán, Bomberos Voluntarios de Yerba Buena y personal del Servicio de Guardaparques de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), duró alrededor de cuatro horas.

Ambas fueron atendidas por médicos del Sistema de Salud de Tucumán y trasladadas en una ambulancia del Servicio de Emergencias 107, hasta el Centro Asistencial Ramón Carrillo de Yerba Buena, agregó el medio local.