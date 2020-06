No se puede creer. Un hombre compró un auto de lujo valuado en unos 310.000 dólares, pero no pudo disfrutarlo como hubiese querido, ya que instantes después de haberlo sacado a la calle lo destrozó. El Lamborghini Huracan Spyder lucía espléndido, brillante, cuando llegó a las manos de su nuevo dueño oriundo del condado inglés de Yorkshire del Oeste. El motor del deportivo rugía por las calles y no había nadie que evitara girar su cabeza para admirarlo a su paso.

Sin embargo, apenas 20 minutos después de andar tuvo una falla mecánica, por lo que frenó de golpe y fue embestido por el vehículo que iba detrás de él. Aunque ninguno de los conductores sufrió heridas de consideración, el lujoso deportivo terminó totalmente destrozado. La policía local llegó hasta la zona para comprobar lo sucedido y el anuncio que hizo en sus redes sociales sorprendió a todos: "¡Es sólo un auto!".

Luego, agregó: "Pero en esta ocasión, un Lamborghini nuevo de 20 minutos, que se detuvo por una falla mecánica". Al dueño, seguramente, lo sucedido no le causó la misma gracia.