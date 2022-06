Las distintas jodas se hacen virales rápidamente en TikTok, y los usuarios de la red social del momento siempre piden más partes de las distintas reacciones.

Por lo general, las "víctimas" de estas bromas no suelen reaccionar de la mejor manera, y esto es lo que más divierte a los internautas, por ende, lo que las termina convirtiendo en virales.

En las últimas horas, un joven debió subir en 4 partes las reacciones de sus amigos, luego de haber dejado tiradas 40 llaves alrededor de toda la ciudad de Buenos Aires.

"La joda de las llaves", escribió el usuario conocido en TikTok como Facu Bazán, y continuó: "Parte 1. Espero que ahora no me lo borren". La publicación mostró la captura del chat que comparte el grupo de amigos, en donde se podía ver las distintas reacciones de los jóvenes, antes de saber quién había sido el responsable del chiste viral.

.

"Dejé 40 llaves tiradas por la ciudad con el número de 3 amigos pidiendo que las devuelvan", escribió Facundo al publicar las capturas del chat.

Al recibir incontables llamadas, los integrantes del grupo "Leña sobraba" comenzaron a contar lo que les estaba pasando, y ahí descubrieron que a más de uno les estaban llegando múltiples llamadas de números desconocidos.

La reacción de los amigos

"Voy a explicar esto con suma tranquilidad, para no arrancar la semana alterado. La persona que esté detrás de la joda que me están haciendo desde las 8 de la mañana, le quiero decir que ya me llené las pelotas", comenzó contando Juampa a través de un audio de WhatsApp.

El audio no terminó ahí, ya que el joven continuó quejándose: "No paro de recibir llamados de personas que me dicen que encontraron llaves con mi número. Al parecer, la persona que está haciendo el chiste, está dejando llaves, por toda la ciudad, con mi número para que me lo devuelvan", expresó Juampa, sumamente enojado.

.

Al igual que Juampa, algunos integrantes del grupo coincidieron con él y revelaron que les estaba pasando lo mismo. "Boludo, me llamaron tres veces a mí también. Debe haber sido fácil", escribió Lautaro.

El enojo dentro del grupo de amigos.

A pesar de que algunos de ellos se mostraron desconcertados, Lautaro y Juampa no fueron las únicas víctimas de esta joda viral. Sin embargo, todos coincidían en que el responsable de la broma de mal gusto, "seguro fue Facu".

Al ver que todos señalaron a Facundo, el autor real de la broma viral, los usuarios de TikTok solo pudieron reirse al respecto. "No puedo más. Amo que Facu sea el primer sospechoso", escribió una usuaria, mientras que otra coincidió con ella: "Nadie confiaba en Facu".