Sin ninguna duda, los memes dan para cualquier cosa. Sirven para reflejar situaciones de la vida cotidiana, para exponer la coyuntura sociopolítica y también para dar cuenta de los sucesos más importantes de la actualidad y de la historia.

Hace algunos años, comenzó a popularizarse la tendencia de hacer memes para hablar de los meses del año. En este sentido, lo que hacen los usuarios es tomar la imagen de alguna personalidad para luego hacer un juego de palabras entre el nombre de pila o el apellido de quien se elige y el nombre del mes en cuestión.

Uno de las figuritas que siempre salen en este tipo de creaciones es la de Julio Iglesias. Así es que, para muchos, el cantante español, de 78 años, se hizo más conocido por los memes que la gente sube en internet, que por las más de cinco décadas que lleva activo en el ámbito de la música.

"Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos", declaró Iglesias hace algunos años, luego de ser consultado por los famosos memes que llevan su cara.

"No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa", admitió el cantautor ibérico en una entrevista del año 2015 que le brindó a la Revista Hola. Además, agregó que si estos sirvieron para que lo conozcan las generaciones más jóvenes, "pues encantado de la vida".

"Ya viene julio": Cuáles son los mejores memes

Es verdad que julio todavía no llego, pero a solo un par de semanas para que comience el séptimo mes del año, los usuarios de las redes sociales ya comenzaron a compartir los memes más divertidos y creativos sobre el cantante de España.

Me muero con estas cosas.

Tenemos que hacer un hilo con estos memes.

Por favor aporte el suyo para esperar a julio. pic.twitter.com/WcED8exr0Y — Gastón�� (@GastonPaulOkey) June 15, 2022

¿Qué otras personalidades aparecen en este tipo de memes?

Además de Julio Iglesias, muchos otros cantantes también son parte de la moda sobre los memes de este estilo. Entre los más utilizados están el ex "Grupo Sombras" Daniel Agostini, Miguel "conejito" Alejandro, conocido por su gran éxito "En septiembre tú fuiste mía" y el líder de Green Day, Billie Joe Armstrong por su canción "Wake me up when september ends".

Asimismo, hay varias referencias a muchas otras canciones, entre las que se encuentran el clásico de los Guns and Roses, "November Rain", "Noviembre sin ti", de la banda mexicana Reik y "September", el éxito disco de los años 80 creado por la mítica banda de música disco, Earth, Wind and Fire.

.