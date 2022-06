En la Cámara de Diputados de la Nación, cuando se debatía en la tarde de este miércoles el proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos, se vivió un momento de extrema tensión protagonizado por Sergio Massa y el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Fernando Iglesias.

Mientras tenía la palabra el titular del bloque del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, el legislador cambiemita habló encima de él con el micrófono apagado. En un intento por frenar la superposición de voces, el presidente de la Cámara baja preguntó a Iglesias: “¿Se puede callar la boca, diputado?”

Al presidente de la Cámara le molestó que el integrante de la coalición opositora siguiera con la interrumpción al colega del FdT y Massa le gritó: “¡Cállese la boca, diputado Iglesias!".

El momento en el que Fernando Iglesias interrumpe a Germán Martínez (Captura de pantalla).

Tras las primeras palabras del titular de Diputados en un tono elevado, muchos legisladores aplaudieron en señal de aprobación. De inmediato, el presidente de la Cámara baja le advirtió a Iglesias que debía dejar que su par terminara lo que tenía para decir.

“No me obligue a aplicar el reglamento también para esto. Como le gusta para otra cosa, se lo voy a aplicar para esto, diputado. Entonces, cállese la boca. Cállese la boca, diputado Iglesias. Respeto también es escuchar, no solo hablar. Siga, diputado Martínez”, enfatizó Massa, según reprodujo LaNacion.com.ar.

La respuesta de Iglesias llegó por Twitter

Iglesias, desde su cuenta de Twitter, expresó su molestia por la intervención del presidente de la Cámara de Diputados y el pedido de silencio que recibió. “Lo de Sergio Massa quejándose de que yo lo obligué a respetar el reglamento es genial”, ironizó el diputado.

No me obligue a aplicar el reglamento, dijo @SergioMassa , que se supone que está allí para hacer eso. https://t.co/HkuNPvDfqA — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) June 15, 2022

“No me obligue a aplicar el reglamento, dijo Massa, que se supone que está allí para hacer eso”, retrucó el legislador de JxC.

En la misma red social, un usuario escribió: "No me gustó ni el tono ni la mirada de Massa cuando lo hizo callar. Y lo peor fue que Fernando se quedó callado". El hombre agregó: "Ya se hace todo cuesta arriba; sin (el ex presidente Mauricio) Macri nos pasan por arriba".

Iglesias le respondió: "No me quedé callado. No tenía micrófono habilitado y lo que dije no salió. Sabe quién lo controla? Massa".

¿Qué pasó con el proyecto de alivio fiscal?

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por la tarde y le dio así media sanción -en el marco de una sesión especial impulsada por el Frente de Todos (FdT)- al proyecto de ley de alivio fiscal que beneficiará a alrededor de 4,5 millones de monotributistas y 140.000 autónomos.

La iniciativa, impulsada por Massa, recibió 237 votos a favor, luego de que se le introdujeran una serie de cambios en el recinto y se lograse así sumar las voluntades de diputados de JxC.