En los últimos días, las redes sociales estallaron ante las presentaciones de diversos artistas en el festival de Lollapalooza Argentina 2022. Una de las figuras que actuó en Buenos Aires fue Doja Cat, quien debía hacer su presentación el pasado martes en el "Asunciónico" de Paraguay. Sin embargo, las condiciones climáticas impidieron que ella y otros artistas, como Miley Cirus, Foo Fighters y Machine Gun Kelly, se presentaran.

El evento tuvo que ser cancelado por fuertes lluvias. El temporal provocó destrozos, inundaciones, y la muerte de tres personas en el país vecino. Ante esta situación, los artistas mencionados se solidarizaron con sus fans, pero la actitud de Doja Cat no fue bien tomada por sus fans de Paraguay y Latinoamérica. "Había una tormenta en Paraguay, el show se canceló. Cuando me fui la mañana siguiente no había ni una persona afuera del hotel esperándome", tuiteó la rapera estadounidense.

Tras sus polémicos tuits, la cantante se cruzó con sus fanáticos en redes sociales. En medio del ida y vuelta, diversos artistas se sumaron a dar su punto de vista y otros expresaron su agradecimiento con el pueblo paraguayo. En este contexto, Mia Khalifa fue tendencia por sus comentarios positivos.

"Es una gira mundial o la gira de tu hombre", escribió la ex actriz de contenidos para adultos en su cuenta de Instagram (@miakhalifa) junto a unas fotos por su paso por Argentina, Chile y Paraguay. "Te queremos mucho, gracias por los recuerdos", expresó la celebridad de Internet.

Mia Khalifa y su paso por Argentina. (Instagram @miakhalifa).

La modelo estuvo de recorrida por los tres países para acompañar a su pareja, el cantante de reguetón y trap latino Jhay Cortez, quien se presentó en los diversos festivales que se realizaron en los países mencionados en la última semana y debía hacer lo mismo en el "Asunciónico" que fue cancelado.

Mia Khalifa junto a Jhay Cortez en la última semana. (Instagram: @miakhalifa).

En la publicación que compartió en Instagram, Khalifa incluyó una foto de ella mirando por la ventana hacia Puerto Madero. También grabó un video desde el balcón de un antiguo edificio de Asunción, Paraguay, en el que registró parte de la lluvia que pasó por la ciudad entre el martes y miércoles de esta semana.

Sin embargo, eso no fue todo. Dentro de la publicación incluyó uno de los tantos memes que circularon por la pelea entre Doja Cat y toda Latinoamérica unida.

El meme que Mia Khalifa incluyó en su publicación de Instagram para agradecer el cariño que recibió en su paso por Paraguay. (Instagram @miakhalifa).

Tanto ella como su pareja llegaron a Paraguay en la madrugada del martes 22 de marzo. Allí posaron con los fanáticos que esperaban al cantante. Jhay Cortez tenía previsto hacer su actuación el miércoles, pero no pudo porque el evento fue cancelado.