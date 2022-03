Amala Ratna Zandile Dlamini, más conocida por su nombre artístico Doja Cat, es una rapera, cantante, compositora y productora discográfica estadounidense que tenía programado hacer un show en un festival en Paraguay.

Lamentablemente, debido al mal clima en el país, el espectáculo programado para el pasado 22 de marzo quedó suspendido por lo que la artista decidió suspender su concierto.

La artista estadounidense suspendió su show en Paraguay.

Ante la ilusión de conocer a la cantante, muchos fanáticos se acercaron a saludarla a la puerta del hotel en el que se estaba quedando pero, ella nunca llegó. A través de las redes sociales, los usuarios comentaron la decepción que sintieron ya que la mujer no les dedicó ni un minuto de su tiempo.

La respuesta de la estadounidense fue que cuando salió del lugar en el que se hospedaba no había nadie. “Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló. Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había ni una persona en la puerta esperando por mí”, escribió en Twitter Cat.

Doja Cat dijo que cuando salió del hotel "no había ni una sola persona".

Al ver lo que declaró Doja, miles de personas salieron a responderle por la poca empatía que tuvo la rapera. Incluso, la compararon con Miley Cyrus, otra de las artistas que tuvo que suspender su show por la misma razón pero, lo que destacaron de la ex Hannah Montana fue que les dedicó una canción a sus fanáticos a través de Instagram.

”Esperamos todo el día frente al hotel bajo la lluvia. Nunca saliste ni dijiste nada. Pensabas que íbamos a ir nuevamente al otro día?”, escribió una fan en las redes.

Ante el comentario de la chica, Doja respondió: "lamento haber gastado todo el tiempo que me tome en alistarme para el show”.

.

La respuesta de la artista generó más enojo en el público paraguayo por lo que dijeron que es la “enemiga pública #1 de Paraguay”. Al ver este tuit, la cantante no se quedó atrás y respondió nuevamente diciendo que no lo lamenta.

Después de unas horas, la estadounidense dejó de responder los tuits pero escribió un último mensaje diciendo que "se terminó". "No me importa. Renuncio. No veo la hora de desaparecer y no necesito que me crean. Todo esta muerto para mí; la música está muerta para mí. Soy una tonta por creer que podía hacerlo. Esto es una pesadilla. Dejen de seguirme”, fueron la palabras de la artista que, al poco tiempo decidió borrar.

El tuit de una seguidora.

Por su parte, la cuenta de Twitter de Mercosur publicó un polémico tuit sobre lo que pasó con la cantante.

“Doja Cat hablando mal de un país del #Mercosur” junto a unos emojis de banderas rojas.