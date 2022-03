Miley Cyrus realizó un impresionante show musical este viernes en la edición 2022 del Lollapalooza Argentina con un amplio repertorio de canciones que hicieron bailar y cantar a millones de fanáticos de todas las edades con la emoción a flor de piel.

Frente a un público de más de 100.000 personas, la ex “Hannah Montana” hizo una demostración de su salvaje personalidad y un talento inconmensurable arriba del gran escenario que se situó en el predio del Hipódromo de Palermo, y enterneció a sus fieles “smilers” con temas su juventud, como ‘Seven Things’, ‘Party in the USA’, y el esperado por muchos, ‘The Climb’.

En esta última canción, considerada una de las más inspiracionales y exitosas de la artista de 29 años, miles de fanáticos se fundieron en abrazos y una sola voz cantante, soltaron varias lágrimas, y se dejaron llevar por la excitación y emoción de ver a su ídola internacional por primera vez o después de tantos años.

.

En tanto, horas después del gran evento musical, un chico publicó en su cuenta de Twitter un insólito pedido a la enorme comunidad: “Si tenías puesta una campera amarilla con un piluso y chapamos mientras Miley cantaba The Climb, hablame por md (mensaje directo)”.

El tweet de un usuario tras asistir al show de Miley Cyrus en el Lollapalooza Argentina 2022.

El posteo de “@polmccarne”, como se identifica el usuario en Twitter, realizado en la madrugada de este sábado 19, se viralizó a una gran velocidad. Emocionados por la búsqueda de su “media naranja smiler”, sus seguidores y otros internatas comenzaron a retwetear su publicación y dejaron varios “me gusta” para que se hiciera viral.

Finalmente, 11 horas más tarde, el twittero comentó debajo de su pedido una captura de pantalla donde se ve un mensaje enviado por privado: “Hola soy ***, el de la campera amarilla y el piluso (emoji de una carita feliz con sombrero)”, le escribió otro usuario. Su respuesta se celebró con más “me gusta” y comentarios felicitando su acierto. Mirá las mejores reacciones:

realmente dije tengo q chapar con the climb de fondo — pablo�� (@polmccarne) March 19, 2022

y así chicos, conocí a su madre — Santi �� (@satadoozzz) March 19, 2022

lo logro, lo logro señor pic.twitter.com/7gONm6DF0K — Poco habla mucho sabe�� (@Tomaslionell_) March 19, 2022

ay amiga no sabes lo q me costo encontrarlo!! gracias — pablo�� (@polmccarne) March 19, 2022