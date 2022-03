A pocos días de iniciado su tour por Latinoamérica, Doja Cat se ganó el desprecio de sus fans sudamericanos. La cantante estadounidense se vio envuelta en una polémica viral en las últimas horas, luego de publicar fuertes declaraciones en Twitter que no tardaron en generar reacciones en forma de memes y tuits virales.

Después de su paso por los escenarios del Lollapalooza Argentina y Chile el fin de semana pasado, la reconocida artista viajó a Paraguay para tocar en el festival de música "Asunciónico". Sin embargo, el evento que debía tomar lugar el 22 de marzo fue cancelado como consecuencia de una fuerte tormenta que causó inundaciones y destrozos en el país.

.

Otros de los grandes nombres que debían tocar en el festival expresaron su lástima por la cancelación: Miley Cyrus, luego de un aterrizaje de emergencia a causa del temporal, les dedicó una canción a los ciudadanos paraguayos; mientras que Machine Gun Kelly, otro de los artistas confirmados, montó un espectáculo improvisado gratuito frente a su hotel en Asunción.

Los fanáticos de Doja Cat esperaron algún mensaje de consuelo por parte de la artista, pero quedaron decepcionados cuando, en su lugar, la cantante expresó su indignación para con el público de Paraguay: "Había una tormenta en Paraguay, el show se canceló. Cuando me fui la mañana siguiente no había ni una persona afuera del hotel esperándome. Ni una", escribió la estadounidense en su cuenta de Twitter, en una serie de publicaciones que más tarde borró.

La rapera borró sus tuits poco después de publicarlos.

Los fanáticos reaccionaron indignados, afirmando que varios de ellos sí se habían acercado al hotel y ella ni se asomó por la ventana, y compartiendo videos para probarlo. Además, hay algunos rumores que indican que Doja realizó una fiesta privada en el hotel y-dicen- "que pidió que no la miren a los ojos ni le saquen fotos".

El conflicto llegó a su punto álgido con uno de los últimos tuits de Doja Cat, donde la cantante respondió a un usuario que criticaba su actitud: "Ya no me importa una mierda, renuncio, no puedo esperar a desaparecer y ya no necesito que crean en mí. Todo está muerto para mí, la música está muerta", redactó la cantante, amenazando con retirarse de la música.

Doja Cat se peleó con Paraguay y llovieron los memes

El conflicto entre la cantante y sus fanáticos paraguayos no tardó en hacerse viral, llegando a la cima de las tendencias en Twitter. Como consecuencia, también llegaron infinidad de memes en reacción al drama, y los argentinos no se quedaron atrás. Varios usuarios compartieron con diferentes memes el mismo sentimiento, poniendo la "patria grande" por sobre el fanatismo a la artista:

Latinoamerica enterándose que la doja cat se metió con Paraguay y solo los latinos nos podemos insultar entre latinos pic.twitter.com/StNIwRDJGd — ˢᶜᵉˡᵉⁱʸ (@kimtataholic) March 25, 2022

Latam defendiendo a Paraguay de Doja Cat pic.twitter.com/xhPTVe1dUA — Licette (@kunhamoon) March 25, 2022

Twitter en estos momentos con lo de Doja Cat #dojacatisoverparty pic.twitter.com/FReH4T2uHG — Agustinita �� (@agussssss__a) March 25, 2022

Varios uruguayos también bromearon con la lluvia temporal que evitó a varios fanáticos de ir a ver a la cantante, y más de un fanático latinoamericano expresó su decepción con su ídola a través de las graciosas imágenes que llenaron la red social del pajarito azul.

doja cat: aiii los paraguayos no me vienen a ver

los paraguayos: https://t.co/5H5oRTrLty pic.twitter.com/Ttcno0WPzd — ro te amo albert hammond jr (@stardusttune) March 25, 2022

- Doja Cat diciendo que nadie la espero afuera del hotel

- Los fans pic.twitter.com/9YSsVZu28c — Jaz �� (@JazPereiraM) March 25, 2022

Yo fingiendo que no me decepcionó la actitud de Doja Cat pic.twitter.com/9TZsCEZyS3 — carlos��️ (@okcarlos_mp3) March 25, 2022