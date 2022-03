Este domingo tendrá lugar el día 3 del Lollapalooza Argentina 2022. Después de dos años de espera, tras su postergación en 2020 por la pandemia de coronavirus, miles de fans pudieron disfrutar de sus artistas y bandas favoritas en las primeras 48 horas del festival de música que se realiza en el país desde el 2014.

En la primera jornada Miley Cyrus cautivó a sus miles de seguidores desde su época como Hannah Montana en Disney y a los nuevos que se sumaron en el último tiempo. La cantante estadounidense brilló con un repertorio que incluyó sus primeras canciones hasta los recientes éxitos de su álbum Plastic Hearts.

Con The Climb, emblemática canción que cantó por primera vez en Hannah Montana, la película, se llevó todas las ovaciones y lágrimas del público. En su repertorio no faltó el clásico 7 things; We Can't Stop; Party in the USA; Midnight Sky, entros otros.

"Jijiji": el pogo más grande del mundo en el Lollapalooza

Bizarrap fue uno de los artistas nacionales que se presentó en el primer día del Lollapalooza Argentina. Tras la presentación de Cyrus, el productor y DJ argentino se subió al escenario a las 23:45 para dar cierre a una jornada que se vivió a flor de piel.

Ante un gran multitud desplegó todas sus "music sessions" que puso a bailar a todas y todos en el Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires. Muchos esperaban que tuviera como invitados a los jóvenes artistas de la escena local urbana, como Duki o Wos.

Sin embargo, fue por más cuando apareció en el escenario Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del aire acondicionado y a los pocos segundos comenzaron a sonar los acordes de Jijiji, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

"El pogo más grande del Lolla"



Bizarrap invitó a Gaspar Benegas a su set y pusieron a girar al Hipódromo de San Isidro con "Jijiji" de los Redondos. Respetuoso y con la autorización del Indio Solari.



Javi Martinez (Youtube)

Nadie lo soñaba, pero el pogo más grande del mundo llegó al Lollapalooza Argentina 2022 y fue uno de los momentos más virales de la noche. El número musical contó con la autorización de el Indio Solari.

DEMENTE COMO VAS A PONER JIJIJI la verdadera canción que desquicia a cualquier argentino, el verdadero himno nacional MI PAIS AGUANTE ARGENTINA LOCO te amo biza acabas de darnos el mejor momento del año

"Miley Cyrus, bienvenida al mejor país del pu** planeta"

Fueron las palabras que Guido Sardelli, integrante de Airbag, gritó mientras su hermano Patricio tocaba los primeros acordes del Himno Nacional Argentino. El trío estuvo presente en el escenario Alternative dos horas antes de que la cantante estadounidense realizara su actuación.

entre los mejores videos del país tenemos a airbag diciendo "bienvenida Miley Cyrus al mejor país del puto planeta" con el himno nacional de fondo

Los hermanos Sardelli ya tienen incluido en su repertorio el Himno Nacional, que los acompaña en cada una de sus presentaciones. En el primer día del festival de música hicieron vibrar a miles de fanáticos.

ARGENTINA otros paises could never tenemos el mejor himno y a AIRBAG somos el mejor pais del mundo

Nicki Nicole y No Te Va Gustar: dos generaciones unidas en contra de la violencia machista

Uno de los momentos más destacados del Lollapalooza 2022 tuvo lugar este sábado cuando la cantante rosarina invitó a la banda uruguaya para entonar juntos "Venganza", tema que lanzaron en conjunto en 2021 para alzar la voz en contra de la violencia de género y los femicidios.

"Esta no es una canción, es una realidad que vivimos. Es importante que tomemos consciencia de cuántas chicas están muriendo y desapareciendo", expresó Nicki desde el escenario y para dar paso a No Te Va Gustar.