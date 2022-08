Todos los días surgen nuevas historias en Twitter, una de las redes sociales más usadas a nivel mundial. Cada una de ellas tiene un factor especial que logra cautivar a los usuarios y así luego de tanta difusión terminan por volverse virales.

En esta oportunidad el amor incondicional fue el motor que puso en marcha la circulación de un video donde se puede ver el reencuentro de dos abuelos que estuvieron separados por un determinado periodo de tiempo.

El encargado de compartir este video fue el nieto de los abuelos, quién estuvo presente cuando sucedió este maravilloso encuentro. A través de su cuenta persona de Twitter, Tomás Fonseca escribió: “Mi abuela (89 años) vuelve a su casa de

Mi abuela (89 años) vuelve a su casa después de estar una semana internada. Así la recibe mi abuelo (90 años). ❤️ “Y si vos me preguntas hoy qué carajo es el amor

Yo te contesto: miralos a ellos dos.” pic.twitter.com/xvpRCzp9Ju — Tomás Fonseca (@tomfonseca) August 9, 2022

spués de estar una semana internada. Así la recibe mi abuelo (90 años)”. Y añadió: “Y si vos me preguntas hoy qué carajo es el amor, yo te contesto: miralos a ellos dos".

Junto a este epígrafe dando contexto a la historia, Tomás publicó el corto clip donde se puede ver el momento íntimo y personal, cuando sus abuelos se reencuentran tras pasar un tiempo distanciados.

Ellos son Rafael y María Angélica, a quien llaman cariñosamente “Pichi”. Se casaron hace más de 65 años y se tratan con la misma dulzura de los primeros días.

“Ay cosita linda, qué bien que estás”, le dice Rafael al verla llegar. “Qué gusto verte mi amorcito”, agrega. Tras darse un beso en los labios, María Angélica le pregunta si la había extrañado, a lo que el galante anciano contestó: “Segundo a segundo”.

Como era de esperarse, el tierno posteo logró tocar los corazones de todos los usuarios que no dudaron en dejar sus comentarios bajo el tuit principal.

Cada mensaje fue sentido, pero todos concordaron en que el amor eterno e incondicional, si existe, solo hay que tener esperanzas para encontrarlo.

Los comentarios de los usuarios bajo el posteo

“Ejemplar pareja”, opinó un usuario.“Qué hermosura, tan cariñosos”, dijo una joven. “Yo quiero un amor así”, expresó un chico. También hubo algunos que derramaron lágrimas: “Se me metió un videito muy tierno en el ojo”. "Quiero un amor como el de estos abuelitos, me hicieron llorar", escribió una chica. "No hay que perder las esperanzas", afirmó un hombre.