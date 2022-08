Las relaciones amorosas no siempre terminan en buenos términos y el vínculo con las ex parejas muchas veces termina de la peor manera. Este no es el caso de una usuaria de Twitter, quien mostró el comprometedor chat que inició su ex novio que está a punto de casarse.

Con un tuit que se viralizó muy rápido, @Lamonamiranda escribió: “Mi ex me acaba de salir con la siguiente perla”. Allí la muchacha sumó emojis de risas y la primera captura de la conversación de WhatsApp.

Lo que más llamó la atención es que el pibe le habló justo antes de casarse con otra mujer. Después de saludarla y consultarle cómo estaba, él le preguntó si estaba sola: “Estás con alguien?”. “No, estoy en mi casa. ¿Qué pasa?”, insistió la piba ante la misteriosa conversación.

“Si ves esto por favor no te cases”

“Me voy a casar, quiero darme una vuelta por mi pasado y tú formas parte de ello”, le reveló el ex. El resto de la conversación entre ambos era un misterio para los tuiteros.

Pero las reacciones se multiplicaron y la joven no tuvo más salida que revelar el resto.

Chat de WhatsApp entre ex novios que es viral en Twitter.

Además, la piba lanzó una fuerte advertencia para la futura esposa de su ex novio: “María Chamorro si ves esto por favor no te cases”.

“Esto se salió de control, es hora de contar el history time, pero primero vayan a seguirme a Instagram”, agregó antes de revelar todo con un par de imágenes.

El chat comprometedor que vio la luz en Twitter

“Te felicito, pero no estoy para esto. Para mí es pasado y no me interesa removerlo y menos ahora que vas a casarte”, le había respondido la muchacha a su insistente ex novio. “A día de hoy eres mi amigo y nada más”, le aclaró @Lamonamiranda.

Chat de WhatsApp entre ex novios que es viral en Twitter.

Allí el joven resumió: “Entiendo, muy bien”. Sin embargo, ella le hizo una pregunta clave para revelar el motivo de la conversación: “¿Estás borracho?”. “Eso no importa”, esquivó el pibe que unos mensajes antes tuvo un grosero error de escritura.

“Se me hace raro que me salgas con eso”, reclamó la joven y sumó: “Estoy por creer que es tu esposa. Jajaja”. “Eso no es verdad. Solo quería ver qué opinabas. Soy yo”, aclaró el ex entre risas.

Finalmente, él escribió de nuevo que solo quería saber su opinión para revivir por un momento el romance: “Sí me gustaría estar contigo. Una vez más”. Ella respondió nuevamente con dos rotundos “no”.