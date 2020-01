La imagen de un hombre que fue descubierto por las cámaras de la "kiss - cam" dándole un beso a una joven que tiempo después se viralizó a través de las redes sociales que no era su novia dio vuelta el mundo y generó problemas en la vida de este sujeto, que quedó bajo el foco de atención.

A través de sus redes sociales, Deivy Andrade expresó su descargó respecto al hecho y criticó a los que lo juzgaron por su conducta: "La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren? Ojalá que esto sirva de algo, porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios”.

"En ningún momento me moría por besar a mi amiga y además en el video no se ve ningún beso, no se porque dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un roce en nuestros labios", subrayó el hombre en respuesta al usuario que divulgó lo que hizo.

Andrade apuntó que no saben "el daño psicológico" que le causan "con el odio" que echan hacia él, y enfatizó: "todos fallamos y nos podemos arrepentir de corazón, Dios me de fuerzas”.

.

El hombre le dedicó además unas palabras a su pareja a través de su Instagram, en donde a diferencia de sus anteriores publicaciones, muestra un arrepentimiento por lo sucedido y le pide disculpas a la joven.

"Quiero volver a vivir estos momentos junto a tí mi preciosa, estoy muy arrepentido y así como salí en público comtiendo esa burrada así mismo te voy a pedir disculpas" expresó el sujeto infiel.