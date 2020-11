Si hay un meme en internet que es rocnocido por centennials, millennials y por toda la web es el de Brian Mala Suerte. Ese chico vestido con un suéter escocés bordó, pelo rubio peinado al estilo nerd y una sonrrisa socarrona adornada por brackets es la imagen de una fuente inagotable de memes.

La lógica que emplea la gracia de ese meme radica en la preposicion de que si afortunadamente le pasa A, entonces desgraciadamente le sucede B. Por ejemplo, "saca el registro para manejar y le llega la prmiera infracción de tránsito".

Famoso meme de Brian mala suerte.

Finalmente se conoció al protagonista de este meme, llamado Kyle Craven o, como lo nombran en internet, Brian Mala Suerte.

Según cuenta Craven en una entrevista que le realizó el portal BuzzFeed, su historia comenzó cuando todos los años debía ser sometido a la foto para el anuario de su colegio. Si bien en todas las fotos hacía una pequeña mueca, en 2007 decidió redoblar la apuesta y fue a un negocio de ropa, se compró un suéter escocés bordó, se peinó como nerd, se refregó los ojos para que quedaran muy colorados y puso una cara extremadamente extraña para la foto.

"Estaba en la secundaria y lo único que voy a decir es que no era un gran estudiante. Me interesaba no hacer nada y ser el payaso de la clase. A mí y a mi compañero Ian nos gustaba hacer bromas. Por ejemplo, el 5 de mayo nos ofrecimos a llevar una piñata, pero en vez de llenarla de dulces, la llenamos de verdura. Ese día todos se enojaron", recordó mientras daba una carcajada Craven.

.

Cuando el chico se sacó la foto, aseguró que la fotógrafa se sonrió y le dijo gracias. Luego, al llegar la foto, se la mostró a toda la clase y se rieron a más no poder. En ese instante, Craven contó que el director lo llamó a su oficina y le dijo que iban a volver a ascar las fotos y él debía devolver la anterior y tomarse una nueva.

Sin embargo, antes de que la devolviera, el joven decidió escanear la imagen, guardarla en su computadora y ponerla como foto de su perfil de Facebook.

Ya en 2012, Craven afirmó que su amigo Ian se había ido a estudiar en la universidad del otro lado de Estados Unidos y en los ratos libres se dedicaba a publicar "alrededor de 50 memes por día", los cuales "usualmente ninguno se hacía viral".

"Un día recibí un mensaje de él a las cuatro de la mañana y me dijo: 'Hey, no es algo grande, pero te hice famoso en internet", relató el joven, quien no le dio importancia al mensaje porque su amigo acostumbraba a mandarle ese tipo de textos a su celular a esas horas frecuentemente.

Según Craven, su meme estuvo "en las siguientes dos semanas por todo Internet, en Reddit, Facebook, Instagram". Luego de eso, el joven destacó que en la universidad lo reconocían y todos le pedían sacarse una foto con él.

Las repercusiones del meme de Kyle Craven en Internet

"Para mí fue algo muy chistoso. Hasta mis amigos se hablaban entre ellos para burlarse. A mi familia no le dije nada. Dejé que pasara porque pensé que iba a morir como la mayoría de los memes", sostuvo "Brian Mala Suerte".

Sin embargo, el meme se hizo cad vez más potente y alcanzó a reproducirse en todo el mundo. Además, Craven dijo que un día su madre que es maestra de escuela caminaba por los pasillos de la institución, cuando un alumno llevaba puesta una remera con la cara de su hijo convertida en meme.

.

"Ella le preguntó al chico, 'dónde conseguiste esa remera' y él le respondió 'en el centro comercial'", narró. Por lo tanto, Craven debió decirle a sus padres que una foto suya se había popularizado en todo Internet, por lo que ellos decidieron poner un abogado para controlar la situación.

A pesar de esto, el protagonista de Brian Mala Suerte vio su meme en productos vendidos en varios comercios multinacionales, salió en publicidades de diversas marcas reconocidas a nivel mundial, el evento más famoso de fútbol americano, el Super Bowl, e incluso tiene su propio cuadro en un museo en Suiza.

Craven imitando su propio meme años más tarde.

"Muchos fans siempre me dicen lo mismo 'lo siento por tí. Es horrible que hayan tomado tu foto y la subieran. Qué mala suerte. Es perfecto para el meme. Pero en realidad tengo mucha suerte", destacó el joven.

Craven concluyó que ser famoso en inernet "es genial porque el 90% de las veces nadie te reconoce en público y puedes tener una vida normal". "Viéndolo en retrospectiva, no me arrepiento de nada. Seimrpe lo he visto como una bendición y como un divertido paseo en montaña rusa", consideró.