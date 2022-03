Hoy en día pedir comida por delivery es muy común. Las quejas de los clientes y los dueños de los locales son interminables. Esta vez, el caso fue muy extremo, una persona hizo su pedido a través de una aplicación pidiendo a través del Ticket específicamente el color de piel del repartidor. Esto sucedió en Goiânia, Brasil.

Las palabras exactas del cliente fueron: “por favor envíe un repartidor blanco, no me gustan los negros ni los marrones. Ven rápido". Los dueños de la panadería no lograron identificar el nombre de la persona que escribió de esa manera para poder hacer algo al respecto. De todas maneras, iFood, la app, dijo que "repudia cualquier acto de discriminación". Además, va a iniciar "un proceso de investigación interna para que se tomen las medidas necesarias, incluida la baja del cliente".

La propietaria del negocio contó que se sintió muy indignada al leer ese pedido. "Recibimos esta solicitud el jueves. Completamente vergonzoso e inhumano. Estaba tan desconcertada que incluso le pedí disculpas al motociclista cuando vino a recoger la solicitud", expresó la mujer.

Después de entregar el pedido, el chico que hizo su trabajo volvió a la panadería para contar que fue recibido por dos mujeres. “Él vino a decir que dijeron que el pedido era de ellos, pero que no habían escrito ese mensaje. Parece que uno dijo que era el marido y luego dijo que no. No lo explicaron bien”, contó la panadera.

En cuanto a la realización de una denuncia por discriminación en la Policía Civil, la dueña de la panadería dijo que lo mejor era que decida el repartidor. Tenía miedo a avergonzarlo fue lo que explicó ella. El diputado Joaquim Adorno, quien pertenece al Grupo Especializado en Atención a Víctimas de Delitos Raciales y de Intolerancia (Geacri), dijo que no estaba al tanto del caso, de todas maneras afirmó que va a investigar que fue lo que pasó.

El indignante ticket viral.

“Es un delito de acción pública incondicional, por lo que la Policía tiene la obligación de investigar. Este tipo de conductas pueden configurarse como práctica, incitación o inducción al prejuicio o discriminación de raza, color o etnia con pena de prisión de 1 a 3 años”, detalló el funcionario.

Por su parte, la app hizo su descargo públicamente. "iFood lamenta el caso y refuerza que repudia cualquier acto de discriminación. La empresa valora las relaciones seguras y los entornos libres de acoso, prejuicio e intimidación en todas las acciones que realiza, siempre basadas en el respeto, de acuerdo con los valores presentes en su código de ética y conducta".

"Debido a este episodio, iniciaremos un proceso de investigación interna para que se tomen las medidas necesarias, incluida la baja del cliente. iFood enfatiza la importancia de estar registrado en los informes policiales con las autoridades de seguridad pública y permanece disponible para colaborar con las investigaciones, si así lo solicitan", terminó el comunicado de la empresa.