Una joven de 22 años fue manoseada por un hombre en la sucursal de una conocida cadena de supermercados, en la ciudad de La Plata. La hermana de la víctima escrachó al acusado a través de su red social mediante un video.

El aberrante hecho tuvo lugar alrededor de las 15 horas, en la sección del supermercado en la que venden productos para animales. Según expresó la joven en diálogo con el medio local LAPLATA1.com, ella estaba viendo unas correas para perros, cuando sintió "que alguien le metió la mano en la cola, y siguió como si nada"

"Cuando me di vuelta, él siguió caminando (tal vez se pensaba que me iba a quedar callada) cuando le vi la cara, empecé a los gritos y a seguirlo por los pasillos del Walmart, preguntándole por qué me había tocado; lo insulté y demás", contó la víctima quien mostró mayor indignación cuando relató que el acusado, luego de quedar un tiempo "mirándola fijo", le preguntó "¿Y qué?".

.

La hermana de la víctima escrachó al hombre en redes sociales:

En medio del escándalo, la hermana de la víctima fue a increpar al hombre que la manoseó y registró con su celular el rostro. Luego compartió el video en sus redes sociales para escracharlo.

"Esta tarde nos encontrábamos con mi hermana en el Walmart de La Plata y este degenerado la manoseó. Yo me pregunto: ¿hasta cuándo nos van a seguir pasando estas cosas?", escribió la usuaria @CelesChaires en su cuenta de Instagram.

La platense acompañó el posteo con varios videos, en los que el acusado reconoce lo que hizo y pide disculpas en voz baja, visiblemente nervioso por la situación, rodeado de varios agentes de seguridad de la conocida cadena de supermercados, mientras hace la fila para pagar en la caja.

"¡¡En un mercado!! Plena tarde, eran las 15 horas y este hijo de put*, degenerado, la manoseó. ¿Qué van a decir, que fue por la vestimenta? ¡¡Tenía un jean y remera larga!! Y así estuviera con pollera, ¡¡¡no tiene justificación!!! ¿Van a decir que ella lo provocó? ¡Estaba comprando un collar para sus perras! ¡En plena tarde! ¡En pleno Walmart!", escribió indignada la hermana de la víctima en su red social.

.

"Conozcan la cara de este degenerado y compartamos; entre todas/os escrachemos a este hdp, que encima pedía disculpas como si nada, qué mierda se cree. ¡Caminando lo más normal después de lo que había hecho! Y disculpen el vocabulario de los videos, es que estaba muy sacada. Y agradezco a la gente que se movilizó también ayudándonos", cerró la joven en la publicación donde también compartió los datos personales del acusado.

No obstante, la víctima detalló que el hombre que la habría manoseado trabaja en "la UNLP, facultad de Bellas Artes".

"Yo arranque este año en la de Psicología. Esto nos enteramos recién hoy y me da un poco de miedo el hecho de que me lo pueda volver a cruzar, así que vamos a hacer la denuncia”, manifestó la joven manoseada.