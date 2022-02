El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desautorizó a su vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourao, quien había dicho que su país no es neutral en el ataque de Rusia a Ucrania y que Occidente debía utilizar la fuerza contra el gobierno ruso del presidente Vladimir Putin porque las sanciones económicas no alcanzan.

"El que habla de política exterior es el presidente Jair Messias Bolsonaro y punto final, lo dice el artículo 84 de la Constitución; con todo respeto, esa persona que habló no podía hablar, no es de su competencia, la decisión es mía, nadie habla de esto salvo yo, nadie puede meterse en lo que no le compete", aseguró Bolsonaro.

Asimismo, el mandatario brasileño manifestó que su país "trabaja por la paz" y que la semana pasada, al visitar Rusia en una gira oficial, tuvo un "contacto excepcional" con Putin en el que le expresó su "solidaridad con Moscú".

"Haremos todo lo posible por la paz", dijo Bolsonaro. Sin embargo, indicó que debía analizar la situación en Ucrania con su canciller, Carlos França, y el ministro de Defensa, Walter Braga Netto.

¿Qué había dicho el vicepresidente brasileño?

Bolsonaro y Mourao se encuentran distanciados desde hace dos años por cuestiones políticas e ideológicas, al punto que el mandatario brasileño busca un nuevo compañero de fórmula para el intento de reelección el próximo 2 de octubre.

Ante un grupo de periodistas, Mourao había expresado que estaba a favor de un ataque a Rusia, en contraste el comunicado que había emitido la cancillería, dónde el gobierno brasileño pedía una "solución diplomática" y el fin de las hostilidades.

"Tiene que haber uso de la fuerza, un apoyo real a Ucrania superior a lo que ya se está hablando, esta es mi visión; si el mundo occidental pura y simplemente deja que Ucrania caiga, el próximo será Bulgaria, serán los países bálticos y así sucesivamente, como hizo (Adolf) Hitler en los años 30", dijo el vicepresidente.

Mourao defendió la opción de aplicar la fuerza contra Rusia al afirmar que las sanciones económicas anunciadas por Estados Unidos y la Unión Europea "no funcionan".

"Occidente está como con Hitler en 1938, pensando en apaciguar y Putin no respeta eso, esa es la verdad si no hay una acción bien significativa... no funcionan las sanciones. Irak tuvo 20 años de sanciones, Irán también tiene sanciones y nada ha cambiado", sostuvo el vicepresidente brasileño.

Mourao explicó que el sistema internacional no puede ser afectado "volviendo al tiempo de las cavernas con la ley del más fuerte" porque el concepto de soberanía se disuelve a partir del momento en que un Estado más fuerte cree que puede entrar en otro sin consecuencias.

¿Qué le exige Estados Unidos a Brasil?

Bolsonaro, quien fue un aliado incondicional del expresidente estadounidense Donald Trump, fue presionado sin éxito por la administración de Joe Biden para no viajar a Rusia.

Mientras tanto, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Brasil, Douglas Koneff, aseguró que Washington espera una declaración más fuerte del gobierno de Brasilia contra el ataque de Rusia a Ucrania.

Brasil tiene como segundo socio comercial a Estados Unidos, detrás de China.