Un hombre fue detenido en el municipio colombiano de Macarena, al sur de Bogotá, acusado de haber atacado a una mujer con agentes químicos. Fue identificado como Oscar Leonardo Montes y para probar la detención, la Fiscalía del lugar publicó una foto suya rodeado de dos agentes policiales.

Pero algo no salió como debía salir: se hizo viral en las redes por el mal uso de Photoshop. Las redes sociales no perdonan y la foto no pasó desapercibida. En la postal se ve al detenido en medio de los oficiales con la peculiaridad de que parece estar flotando entre ellos.

La foto oficial: las piernas del detenido son muy delgadas y los pies no apoyan en el piso (gentileza Pulzo.com)

Además, el brillo y otros detalles de la imagen eran suficiente para saber que había un fotomontaje muy mal hecho.

El efecto le quitó seriedad a la foto y los usuarios de Twitter estallaron con memes, gifs y comentarios de burla al respecto.

.

El uso de Photoshop es algo que de por sí despierta ira en los usuarios. Si además de eso, está mal hecho, no hay quien se salve de los comentarios de burla. En la foto quedó muy notorio que los pies del detenido no están alineados a los de los agentes, y los demás detalles son delatadores de que es una imagen creada artificialmente.

La imagen fue compartida por la institución que dirige Francisco Barbosa, quien a mitad de semana amenazó a los camioneros con expropiarles los vehículos si no levantan el paro que tiene obstruidas la vías del país.

Tienen plata para la guerra y no para contratar un buen diseñador que use Photoshop. pic.twitter.com/fOC7Ouh4F6 — Aleja Rojas (@alejarojas_g) May 8, 2021