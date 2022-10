Las cosas insólitas son las que más furor generan en Twitter. Los usuarios no solo las replican, sino también comparten sus historias que se vuelven virales tan rápidamente que pasan a otras redes sociales.

En este marco, uno de los últimos tuits virales que marcó tendencia en la red social del pajarito fue el de Nanum, una joven bajo el arroba “_MaturanoN”, que compartió capturas de una cuenta de Instagram que fueron furor.

“Estoy fascinada con esta tanga personalizada con el nombre de tu macho, pero lo mejor son los comentarios. Lloro”, sentenció, contundentemente, la joven en apenas una línea y un poco más.

Las imágenes valen más que mil palabras. En la primera de ellas, se ve la tanga con algunos colgantes que forman los nombres deseados. En la segunda, más detalles: “Pantys personalizadas. Disponibles de la XS hasta la XL”.

Estas son las tangas personalizadas.

En tan solo unas horas, el tuit ya fue furor y se volvió viral. Hasta el momento, ya lleva cosechados más de 1.300 retuits, 970 citados, y 28.000 likes.

Los comentarios de los usuarios sobre el tuit viral

El tuit se volvió tendencia rápidamente a partir de los cientos de comentarios de los usuarios, que no tardaron en bromear al respecto y dieron su opinión al respecto.

‘El que lo compra también lo quita’, ‘Me vende 3 nombres por favor’, ‘Sin miedo a lo tóxico perdón al éxito’, ‘Necesito con 4 nombres porfa jajaja’, ‘Jajaja ni cagando pondría el nombre de alguien, solo el mío’ y ‘La tanga lo vale, pero ojalá el valiera tanto la pena’, fueron algunos de los comentarios en la cuenta de Instagram.

Por su parte, en Twitter, los usuarios hicieron lo propio y dejaron otros tantos comentarios, siempre un poco más pícaros. ‘Se están manejando niveles inimaginables de gronches, por dios. Qué es esooo’, ‘Necesito con 4 nombres jajajaja same ahre’, ‘Un pack de 5/6 con distintos nombres ando necesitando’ y ‘Que vengan con broche tipo cadenita y vos los cambias depende la ocasión’, fueron algunos de ellos.

