Las redes sociales siempre traen particulares historias que rápidamente se vuelven virales. La gran mayoría de ellas son situaciones insólitas que viven los usuarios, u otras muy graciosas que se comparten de manera constante.

Sin embargo, esta oportunidad trajo una historia totalmente distinta y emocionante, que cautivó a todos los usuarios por las idas y vueltas que trajo, pero sobre todo por el final que enterneció a miles.

La usuaria protagonista de esta tierna historia es Florencia, que se encuentra en Twitter bajo el arroba "florenciaagullo". Ella relató esta historia familiar que vivió y emocionó a todos los usuarios.

“Hace 8 años me enteré de que mi papá posiblemente no sea mi papá”, empezó contando la joven, en el marco de un tuit que trajo seguido una imagen que cambió el final de la historia.

“Este año en enero recién me animé a contárselo y hacerme un ADN con él. Dio negativo”, siguió el relato, el cual tuvo una vuelta más. “Me hice otro ADN con mi supuesto padre biológico y esa duda con la que viví y me hizo daño durante 8 años, ya no la tengo más”, concluyó.

El tuit viral que cosechó miles de interacciones.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Si bien lo que ella tenía para decir es lo mencionado, hay algo más, lo que conmovió a todos los usuarios y volvió viral la historia.

La segunda parte del viral tuit que conmovió a todos

Consumado el relato de la joven, la verdadera protagonista de la historia, el tuit traía algo más, que permitió saber más sobre el verdadero padre de Florencia: Jorge. Este hombre compartió un posteo en Facebook, y ella lo volvió viral.

“La vida es la vida. De ser tres en un instante, pasamos a ser cuatro. Ella es Flor, mi hija de 24 años. Supe de ella hace apenas 1 mes. Qué loca la vida. Gracias a toda mi familia por recibirla de manera que lo hicieron. Bienvenida Flor”, sostuvo el hombre.

La respuesta del padre biológico.

En pocas horas, el tuit se volvió viral y emocionó a todos los usuarios. Ya lleva más de 360 retuits, 230 citados y 32.000 likes.

Y en otro tuit, Florencia agregó: “Ahora tengo un nuevo papá, una madrastra excelente, abuela súper coqueta, 3 tíos, 8 primos y 1 hermana menor. Vi que estas cosas pasaban en novelas, nunca me imaginé que me pasaría a mí. Dios hizo todo perfecto y me puso dentro su una familia que me recibió con los brazos abiertos”.