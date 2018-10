Una emotiva historia ocurrió en la ciudad de Tbilisi, Georgia, después que un perro llamado Jorge, desapareciera de su casa en 2015, y recientemente se reencontrara con su dueño.



El reencuentro ocurrió cuando empleados de la Casa de la Ópera de Tbilisi vieron a un can vagabundeando por calles cercanas al citado lugar, y lo reconocieron gracias a unos carteles que había pegado Giorgi Bereziani, de 62 años, quien es el propietario de la mascota y pasó todo este tiempo buscándolo sin descanso. Además de la pegatinas de carteles, el hombre recorrió una y mil veces la zona, y habló con vecinos para saber si lo veían andar por ahí.



Ante las semejanzas con el citado animal, los trabajadores marcaron el número de Bereziani y este casi en forma inmediata se hizo presente en el lugar.



Al llegar, y mientras los testigos filmaban se puede ver en el video como el hombre se le acercó al perro, quien estaba durmiendo abajo de un árbol y le dijo: "Jorge, ¿eres tú? Oh, querido, ¿cómo estás?".

De inmediato, al oír la voz de su dueño, el can se levantó, caminó hacía él, y se la paró en dos patas sobre la panza, para luego comenzar a 'llorar" de la alegría.



Por último, según reveló Bereziani a la prensa local: "Nunca perdí las esperanzas, algo dentro mio me decía que volveríamos a encontrarnos y sabía que no debía darme por vencido".