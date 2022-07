Hay personas que desean realizar ciertos cambios en su apariencia física y llegan a hacer lo que sea para conseguirlo. Algunos pretenden realizar una importante transformación para cumplir un sueño pendiente. En este caso, un joven francés sueña en convertirse en un alienígena y por eso comenzó un proceso extravagante para lograrlo. No obstante, confesó que le es muy difícil conseguir un trabajo estable.

El protagonista de esta historia es Anthony Loffredo. Este francés de 33 años comenzó hace un tiempo con el proyecto de su vida para transformarse en un "alienígena negro". tal como se lo conoce en la actualidad en las redes sociales.

Su camino inició a los 26 años. Lo primero que se hizo fueron sus imponentes tatuajes de color negro en todo su cuerpo. Luego siguió con la bifurcación en su lengua y así llegó hasta su apariencia en la actualidad en donde se quitó la nariz, se extirpó las orejas y dos dedos, se ha tatuado los globos oculares de negro y se ha puesto implantes reptilianos en la cara.

El "Alien negro", es famoso en las redes sociales. En su cuenta @the_black_alien_project , en Instagram posee más de 1.2 millones de seguidores, que conocen su actividad cotidiana y se van enterando de las distintas modificaciones que aún tiene planeadas.

En ese sentido, Loffredo hace poco tiempo admitió que tiene la intención de amputarse una de sus piernas, de la rodilla hasta abajo. “Es algo muy difícil porque mi pierna está sana y una amputación es algo muy grande”. se sinceró en una de sus publicaciones.

El joven francés reconoció en una entrevista que tiene en mente una figura ideal en su cabeza. Algo que no es un secreto y que denominó como "La deshumanización total". Es por eso que Loffredo suele contar cuál es el porcentaje que alcanza con cada transformación. “Proyecto de evolución del alien negro 44%, proyecto de re-evolución del alien negro 6%”, reveló.

Sin embargo, no todo es bueno en la vida del "Alien Negro". Según explicó, por su apariencia esta viviendo una crisis económica debido a que no puede encontrar un trabajo formal. “No puedo encontrar, hay muchas cosas negativas. Puede ser positivo porque te sentís mejor, pero tenés que saber que también hay un lado oscuro”, sostuvo.

Loffredo recalcó que lucha cada día por ser aceptado en la sociedad, pero hay personas que no entienden por qué decidió se realizó esas modificaciones corporales. “Todos los días encontrás gente nueva que no entiende, que quiere juzgar. Así es la vida, no todos entienden todo. Como yo, que no entiendo muchas cosas de mucha gente. No podés juzgar a alguien". subrayó.

Además, el francés explicó que es una personas normal y quiere que lo traten como tal. "Soy un tipo normal, tengo familia. Me gusta que me miren como un tipo normal, con trabajo, con familia, que tiene una amiga, novia, todo eso. Eso es lo que me hace normal”, sentenció.