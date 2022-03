Desde hace un tiempo las redes sociales se convirtieron en un espacio para la viralización de todo tipo de contenidos. En este sentido, una mujer contó en un video que subió a su cuenta de TikTok que su esposo había muerto hace algunos años, pero que hasta la fecha la amante de él no sabía y ella tenía que contárselo.

Bridgette Davis, de 36 años, estaba casada hace 10 años con su esposo, cuyo nombre no trascendió y quien falleció en 2018. A través de un video que se viralizó en TikTok difundió la incómoda conversación que tanto ella como la amante de su marido tuvieron.

"Cuando tu esposo de 10 años muere y tenés que decírselo a su amante", fue el título del video que la mujer compartió. Allí se observan capturas de pantalla de un chat que Davis tuvo con otra persona. Hasta el momento el clip fue reproducido por más de 2 millones de usuarios.

Davis y su difunto esposo tienen dos hijos en común. El hombre se quitó la vida en 2018 después de dar una larga batalla en contra de un trastorno bipolar. Ella sabía que él estaba viendo a otra mujer, pero en su momento no pudo informarle sobre la trágica noticia.

"Mier**. No lo puedo creer", respondió la amante, cuyo nombre no fue revelado, y agregó: "Yo no puedo, me estoy perdiendo. No puedo hacer esto de nuevo. Él me lo prometió". En ese momento, la mujer le consultó a Davis si podía ir al cementerio a visitarlo.

Sin embargo, la usuaria de TikTok le respondió con un tajante "no".Los tiktokeros expresaron una opinión dividida sobre el video: "Parece que le enviaste un mensaje de texto sólo para que pudieras ser mala con ella y no dejarla ir de visita".

"Ella también perdió un amor. Él arruinó tu relación, no ella", fue otro de los comentarios que recibió la mujer, pero ella compartió otro vídeo con otras capturas de pantalla en los que la amante admitió que sabía que él estaba casado.

Davis le preguntó si sabía que su esposo estaba casado hace diez años y tenía dos hijos. "Sí. Yo sé mucho sobre las cosas. Necesitaba apoyo", sostuvo la otra parte.