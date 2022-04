El lugar para estacionar es escaso en todos lados. Las personas que tienen un lugarcito en la vereda para dejar su vehículo son lo que podríamos llamar privilegiados. Por ese motivo, suelen suceder encontronazos entre vecinos cuando alguien deja mal estacionado el auto en un sitio en donde puede perjudicar de alguna manera a otro.

En tanto, una situación de esta índole se hizo viral, luego de que una persona le dejara una carta en el auto de su vecino, quien dejó su auto pegado al portón de su casa, por lo que tapaba el paso de los peatones.

El tuit viral fue publicado por @bastanteraton y logró rápidamente más de 35 mil "me gusta", más de 300 tuits citados y 2700 retuits en la red social del pajarito. La descripción del posteo decía: "Te amo vecina desconocida".

Luego adjuntó dos imágenes en las que se veía su auto estacionado bien pegado al portón de su casa. En el capó del vehículo podían verse dos carteles que tenían una terrible acusación: "Por gente como vos que se caga en el peatón, en una madre con un coche o en una persona lisiada es que estamos en el tercer mundo. O lo metés al garage o la próxima lo paso caminando por encima. ¡Sos de cuarta! Con cariño, tu vecina".

Los mejores comentarios del tuit viral

Los comentarios no se hicieron esperar. Los demás usuarios de tuiter opinaron sobre el ríspido asunto y también compartieron varios memes desopilantes. Algunas personas defendieron al joven que estacionó el auto y otros lo criticaron.

"Rayado de punta a punta o líquido de frenos"; "Llevo tres capó pisados por conductores que se hacen los pij... y te tapan la senda peatonal; "Mi justicia es más poética, les tiro líquido para frenos; "Pisar el capot es de cag... El auto no te hizo nada y no se puede defender. Tócale timbre al vecino y pídale la cabeza. Ahí sí que sos guapo en serio", dijeron algunos usuarios.

"Al menos te avisó. Si me tuvieras a mí de vecina, te camino por el capot sin aviso. El artículo 45 del Código de Tránsito establece que "no se debe estacionar sobre las aceras, ni tampoco podrá autorizarse a ello". La multa oscila entre $55.537 y $83.306"; dijo otra usuaria que citó la legislación con respecto a si se puede estacionar o no en la vereda o acera de una calle.

Sin embargo, la ley también dice que "se puede autorizar señal mediante, a estacionar en la parte externa de la vereda cuando su ancho y su tránsito lo permitan".

Los mejores memes