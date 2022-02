En las redes sociales, se conocen distintas historias insólitas. Entre ellas se destacan las que tiene como protagonistas a los animales. En ese sentido, una joven tiktoker reveló que su familia decidió embalsamar a la chihuahua que era la mascota de la casa luego de que esta se muriera en un accidente, pero el resultado no fue el que ellos esperaban. “No quedó como cuando estaba viva”, expresó.

La encargada de relatar la historia fue la joven Yaritza Rico, quien publicó en su cuenta de TikTok @yrtzrc , un vídeo luego de que sus seguidores le consultaron qué le había sucedido a su perrita llamada "Chispita". Eso se ocurrió porque previamente compartió un clip en donde mostraba imágenes de la chihuahua y la recordaba con tristeza.

Ante la curiosidad de sus miles de seguidores, decidió contar lo sucedido y empezó revelando que su perrita de 7 años murió porque se había caído de un segundo piso y que su muerte le causó mucha tristeza a sus parientes. Además, indicó que tomaron la decisión de disecarla por una promesa que había hecho su papá.

“Chispita se cayó de un segundo piso, se nos murió, siempre fue una perrita de casa. ¿Por qué la disecamos? Lo que pasa es que ella siempre fue una perrita así de casa, la cuidábamos mucho y mi papá le tenía mucho cariño. Se ponía a ver con ella un programa de televisión en donde disecaban a las mascotas que se morían. Y siempre le decía que cuando ella falleciera la iba a disecar para tenerla así inmortalizada con nosotros”, contó.

La tiktoker explicó que su papá cumplió con la promesa y la embalsamaron. Yaritza señaló que la disecó alguien que se dedica a esa práctica. Eso lo aclaró porque muchos internautas le preguntaban si lo había hecho ella misma dado el estado en el que quedó el animalito.

“Como ya llevamos mucho tiempo con ella, como que se está desgastando, por lo mismo no me gusta moverla, se le está cayendo el pelito. Nosotros ya sabemos que no quedó como ella era, quedó muy diferente de cuando estaba viva”, explicó, mientras mostraba cómo fue el proceso en el que la disecaron.

Por su parte, el vídeo se volvió viral rápidamente en TikTok y en otras redes sociales. Hasta el momento posee 3 millones de visualizaciones, más de 225 mil me gusta y 4500 comentarios de los usuarios que dejaron sus impresiones al resultado de este particular método al que recurren muchas familias para conservar a su mascotas fallecidas.

El clip desató la polémica en la red social china. Por un lado estaban los que la criticaban e incluso señalaban que era inmoral por hacerle esa práctica al cadáver de su perrito. “Yo no podría ver a mi perrito así, prefiero que descanse en paz”, “Porque aferrarse? Preferiría no verla, que verla en esas condiciones”, “En todo caso yo preferiría tener sus cenizas, no disecarlo”, fueron algunas de las reacciones.

En tanto, otros usuarios la apoyaron con su decisión de conservar a su mascota en este estado y le recriminaron a los que la habían criticado que no debían juzgarla por lo que hicieron. “No hagas caso a la mayoría de comentarios a final de cuentas es la vida de ustedes y saben que para ustedes fue algo con cariño, a mi sí me gustó”, respondió una usuaria.